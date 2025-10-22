НА ЖИВО
          Вицепремиерът Атанас Зафиров посрещна с държавни почести генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам

          Снимка: БГНЕС
          Вицепремиерът Атанас Зафиров, който е и председател на „БСП – Обединена левица“, приветства на българска земя То Лам, генералния секретар на Централния комитет на Виетнамската комунистическа партия, и водената от него делегация.

          Гостите от Виетнам бяха посрещнати с държавни почести при пристигането си у нас.

          То Лам и делегацията му са на официално посещение в България, в рамките на което се очаква подписването на редица споразумения за сътрудничество между двете държави.

          „Посещението е израз на традиционно добрите отношения между България и Виетнам и на стремежа им да ги надграждат в сфери като икономика, образование и култура,“ заяви Зафиров при посрещането.

          Делегацията ще проведе срещи с представители на правителството, парламента и бизнеса, като акцент ще бъде укрепването на двустранните връзки и разширяването на търговско-икономическото партньорство.

