Заподозреният за тройното убийство в Люляково и баща му били с ограничителни заповеди

Заподозреният за тройното убийство в бургаското село Люляково и баща му били с ограничителни заповеди. Те нямали право да посещават семейството си и били с психически заболявания.
По първоначална информация 25-годишният Фахри Салим е убил майка си, леля си и 13-годишната си сестра с незаконна ловна пушка, след което запалил къщата. Прострелян е и 7-годишният му брат, който оцеля. Момчето потърсило помощ от съседи, въпреки че било ранено в седалищната област. То осъзнало, че не трябва да влиза в съседната къща, защото брат му може да убие и съседите, и отишло да подаде сигнал през няколко къщи.
По думите на бившия кмет на Община Руен Хюсеин Ахмед, семейството имало още една дъщеря, която по време на убийството се намирала в Германия.
Според него съпругът на жертвата я тормозел повече от сина ѝ. Бащата имал ТЕЛК решение заради психическото си заболяване.
Бившият кмет подозира, че Фахри е откраднал пушката на чичо си. Семейният дом, който беше запален, остава под полицейска охрана.
