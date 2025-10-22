НА ЖИВО
          Заподозреният за тройното убийство в Люляково и баща му били с ограничителни заповеди

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Заподозреният за тройното убийство в бургаското село Люляково и баща му били с ограничителни заповеди. Те нямали право да посещават семейството си и били с психически заболявания.

          По първоначална информация 25-годишният Фахри Салим е убил майка си, леля си и 13-годишната си сестра с незаконна ловна пушка, след което запалил къщата.
          Прострелян е и 7-годишният му брат, който оцеля. Момчето потърсило помощ от съседи, въпреки че било ранено в седалищната област. То осъзнало, че не трябва да влиза в съседната къща, защото брат му може да убие и съседите, и отишло да подаде сигнал през няколко къщи.

          По думите на бившия кмет на Община Руен Хюсеин Ахмед, семейството имало още една дъщеря, която по време на убийството се намирала в Германия.

          „От април във фамилията имало много проблеми. Майката често идваше при мен и питаше какво да прави. Казваше, че повече не може да стои в къщата си. Много често отиваше в Айтос с двете си деца при своите родители“, разказва Ахмед.

          Според него съпругът на жертвата я тормозел повече от сина ѝ. Бащата имал ТЕЛК решение заради психическото си заболяване.

          Бившият кмет подозира, че Фахри е откраднал пушката на чичо си.
          Семейният дом, който беше запален, остава под полицейска охрана.

