НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 22.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Зеленски и премиерът на Швеция ще обсъдят износ на оръжие

          0
          18
          Снимка: news.lancashire.gov.uk
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Украинският президент Володимир Зеленски е на посещение в Швеция днес, 22 октомври, където двете страни ще направят съвместно изявление за износ на отбранителна техника, съобщи шведското правителство, цитирано от АФП.

          - Реклама -

          Зеленски ще се срещне с премиера Улф Кристершон в град Линкопинг — седалището на шведската отбранителна компания Saab, производител на изтребителите Gripen.

          „След срещата си Кристершон и Зеленски ще дадат съвместна пресконференция, на която ще направят съобщение в областта на износа на отбранителна техника“, уточниха от шведското правителство

          Посещението идва в момент, когато Киев търси нови партньорства за подсилване на военната си индустрия и засилване на сътрудничеството с европейските производители на оръжие.

          Украинският президент Володимир Зеленски е на посещение в Швеция днес, 22 октомври, където двете страни ще направят съвместно изявление за износ на отбранителна техника, съобщи шведското правителство, цитирано от АФП.

          - Реклама -

          Зеленски ще се срещне с премиера Улф Кристершон в град Линкопинг — седалището на шведската отбранителна компания Saab, производител на изтребителите Gripen.

          „След срещата си Кристершон и Зеленски ще дадат съвместна пресконференция, на която ще направят съобщение в областта на износа на отбранителна техника“, уточниха от шведското правителство

          Посещението идва в момент, когато Киев търси нови партньорства за подсилване на военната си индустрия и засилване на сътрудничеството с европейските производители на оръжие.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руски дронове убиха двама души в Киев

          Георги Петров -
          Най-малко двама души са загинали, а десетки са ранени след руски удари по украинската столица Киев през изминалата нощ, съобщиха местните власти. „Броят на жертвите...
          Политика

          Крайно дясна партия води в надпреварата за вота в Нидерландия

          Георги Петров -
          Седмица преди парламентарните избори в Нидерландия крайнодесният лидер Герт Вилдерс продължава да държи преднина в социологическите проучвания. Според изследване на института „Вериан“ за телевизионната програма...
          Икономика

          Adidas повиши прогнозата си за печалбата след рекордни продажби

          Красимир Попов -
          Германският спортен гигант Adidas повиши прогнозата си за печалбата през 2025 г., след като отчете рекордни продажби за третото тримесечие и успя да ограничи...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions