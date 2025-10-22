Зеленски и премиерът на Швеция ще обсъдят износ на оръжие

Украинският президент Володимир Зеленски е на посещение в Швеция днес, 22 октомври, където двете страни ще направят съвместно изявление за износ на отбранителна техника, съобщи шведското правителство, цитирано от АФП.

Зеленски ще се срещне с премиера Улф Кристершон в град Линкопинг — седалището на шведската отбранителна компания Saab, производител на изтребителите Gripen.

„След срещата си Кристершон и Зеленски ще дадат съвместна пресконференция, на която ще направят съобщение в областта на износа на отбранителна техника“, уточниха от шведското правителство

Посещението идва в момент, когато Киев търси нови партньорства за подсилване на военната си индустрия и засилване на сътрудничеството с европейските производители на оръжие.