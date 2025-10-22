НА ЖИВО
          Земетресение от 4,5 по Рихтер разтърси крайбрежието на Родос

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Земетресение с магнитуд 4,5 по Рихтер разтърси източната част на Егейско море, край остров Родос в Гърция, рано тази сутрин, 22 октомври. Няма данни за пострадали или нанесени щети.

          Трусът е регистриран в 5:45 ч. местно време, според Института по геодинамика към Националната обсерватория в Атина.
          Епицентърът му е бил на 35 километра североизточно от столицата на острова, на дълбочина 30,7 километра, съобщава в. „Катимерини“.

          „Земетресението е настъпило в район с честа сеизмична активност. Това е типично земетресение за региона, няма повод за тревога. Разбира се, ние следим развитието на явлението“, каза сеизмологът Ефтимис Лекас пред обществената телевизия ERT.

          Гърция се намира в един от най-сеизмично активните региони в света, макар сериозни щети или жертви от земетресения да са рядкост.

