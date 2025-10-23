16-годишно момиче почина след колапс пред бар в Атина

16-годишно момиче беше намерено без съзнание пред бар в атинския квартал Гази в ранните часове на 19 октомври и по-късно почина в болница „Евангелизмос“, съобщи в. „Катимерини“.

Инцидентът се е случил на улица Декелеон, където тийнейджърката колабирала малко след като напуснала заведението. Свидетели подали сигнал за линейка, но медиците констатирали смъртта ѝ при пристигането в болницата.

„Обаждането за случая беше получено в 1:50 ч. сутринта. Когато парамедиците пристигнаха, момичето вече беше в сърдечен арест,“ съобщиха от гръцката спешна помощ EKAV.

Според първоначалните данни момичето се почувствало зле вътре в бара, спънало се и ударило стъклена преграда, която не се е счупила. Малко след като излязла, колабирала на тротоара.

Същата нощ EKAV е получила четири отделни обаждания за инциденти, свързани с прекомерна употреба на алкохол на същата улица.

Бащата на починалата е подал сигнал в полицейския участък „Омония“, след което е започнало разследване на обстоятелствата около трагедията.

Назначени са аутопсия и токсикологични изследвания, които трябва да изяснят дали алкохол или други вещества са изиграли роля за смъртта на момичето.

Властите са ангажирали и службите за защита на деца, тъй като случаят поставя остро въпроса за контрола върху достъпа на непълнолетни до нощни заведения.

В Гърция законната възраст за консумация на алкохол е 18 години, но прилагането на закона често е непоследователно, въпреки последните усилия на властите за засилване на контрола.