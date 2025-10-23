НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 23.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИнциденти

          16-годишно момиче почина след колапс пред бар в Атина

          0
          15
          Снимка: parapolitika.gr
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          16-годишно момиче беше намерено без съзнание пред бар в атинския квартал Гази в ранните часове на 19 октомври и по-късно почина в болница „Евангелизмос“, съобщи в. „Катимерини“.

          - Реклама -

          Инцидентът се е случил на улица Декелеон, където тийнейджърката колабирала малко след като напуснала заведението. Свидетели подали сигнал за линейка, но медиците констатирали смъртта ѝ при пристигането в болницата.

          „Обаждането за случая беше получено в 1:50 ч. сутринта. Когато парамедиците пристигнаха, момичето вече беше в сърдечен арест,“ съобщиха от гръцката спешна помощ EKAV.

          Според първоначалните данни момичето се почувствало зле вътре в бара, спънало се и ударило стъклена преграда, която не се е счупила. Малко след като излязла, колабирала на тротоара.

          Същата нощ EKAV е получила четири отделни обаждания за инциденти, свързани с прекомерна употреба на алкохол на същата улица.

          Бащата на починалата е подал сигнал в полицейския участък „Омония“, след което е започнало разследване на обстоятелствата около трагедията.

          Назначени са аутопсия и токсикологични изследвания, които трябва да изяснят дали алкохол или други вещества са изиграли роля за смъртта на момичето.

          Властите са ангажирали и службите за защита на деца, тъй като случаят поставя остро въпроса за контрола върху достъпа на непълнолетни до нощни заведения.

          В Гърция законната възраст за консумация на алкохол е 18 години, но прилагането на закона често е непоследователно, въпреки последните усилия на властите за засилване на контрола.

          16-годишно момиче беше намерено без съзнание пред бар в атинския квартал Гази в ранните часове на 19 октомври и по-късно почина в болница „Евангелизмос“, съобщи в. „Катимерини“.

          - Реклама -

          Инцидентът се е случил на улица Декелеон, където тийнейджърката колабирала малко след като напуснала заведението. Свидетели подали сигнал за линейка, но медиците констатирали смъртта ѝ при пристигането в болницата.

          „Обаждането за случая беше получено в 1:50 ч. сутринта. Когато парамедиците пристигнаха, момичето вече беше в сърдечен арест,“ съобщиха от гръцката спешна помощ EKAV.

          Според първоначалните данни момичето се почувствало зле вътре в бара, спънало се и ударило стъклена преграда, която не се е счупила. Малко след като излязла, колабирала на тротоара.

          Същата нощ EKAV е получила четири отделни обаждания за инциденти, свързани с прекомерна употреба на алкохол на същата улица.

          Бащата на починалата е подал сигнал в полицейския участък „Омония“, след което е започнало разследване на обстоятелствата около трагедията.

          Назначени са аутопсия и токсикологични изследвания, които трябва да изяснят дали алкохол или други вещества са изиграли роля за смъртта на момичето.

          Властите са ангажирали и службите за защита на деца, тъй като случаят поставя остро въпроса за контрола върху достъпа на непълнолетни до нощни заведения.

          В Гърция законната възраст за консумация на алкохол е 18 години, но прилагането на закона често е непоследователно, въпреки последните усилия на властите за засилване на контрола.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Белгия проявява интерес към използване на затвори в Косово

          Красимир Попов -
          Белгия е изразила интерес към използването на затвори в Косово, съобщи Радио „Свободна Европа“, позовавайки се на Косовската служба за затворите (SHKK). През последните седмици...
          Политика

          ЕС одобри нови санкции срещу Русия, насочени към петролния и газовия сектор

          Красимир Попов -
          Европейският съюз се съгласи да наложи нов пакет от санкции срещу Русия, насочен към намаляване на приходите на Москва от петрол и газ, съобщи...
          Политика

          ЕС и Египет задълбочават партньорството си с нови споразумения за 4,6 милиарда долара

          Красимир Попов -
          Европейският съюз и Египет проведоха първата си съвместна среща на върха, на която подписаха няколко ключови заемни споразумения, включително пакет от 4,6 милиарда долара...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions