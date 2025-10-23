НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 23.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          23 арестувани при антимигрантски безредици край Дъблин

          0
          5
          Снимка: AFP
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          23 души бяха арестувани в сряда вечер, 22 октомври, след като стотици протестиращи се сблъскаха с полицията пред хотел в района Сагарт, край Дъблин, приютяващ търсещи убежище мигранти, съобщи АФП.

          - Реклама -

          По време на напрегнатия протест пред хотел Citywest по униформени са били хвърляни бутилки, тухли и фойерверки, съобщи ирландската полиция.

          Сблъсъците избухнаха втора поредна нощ – след като ден по-рано шестима души бяха арестувани при ново напрежение на същото място, когато бе подпален полицейски микробус. Първата демонстрация на 20 октомври е преминала мирно, но ситуацията бързо ескалирала.

          „Хулиганските прояви няма да бъдат толерирани. Ще последват още арести,“ заяви министърът на правосъдието, вътрешните работи и миграцията Джим О’Калахън, осъждайки насилието.

          Поводът за протестите е твърдение, че 26-годишен търсещ убежище е обвинен в сексуално посегателство срещу 10-годишно момиче в близост до хотела. Властите все още не са потвърдили официално тази информация.

          Премиерът Михол Мартин също осъди безредиците и „гнусните нападки“ срещу полицията, подчертавайки, че предполагаемото престъпление срещу детето, което е било под грижата на държавата, е „изключително сериозно“.

          Според полицията безредиците са били организирани чрез социалните мрежи от групи, които „разпалват омраза и насилие“. Ден по-късно органите на реда уточниха, че в тях са участвали предимно млади мъже и тийнейджъри.

          Двама полицаи са откарани в болница — единият с травма на главата, другият с нараняване на ръката.

          През последните години Ирландия и Великобритания отчитат ръст на антимигрантските настроения, като хотели за настаняване на търсещи убежище често се превръщат във фокус на протести и насилие.

          През юни десетки полицаи бяха ранени по време на антимигрантски вълнения в Северна Ирландия, след ареста на двама тийнейджъри, заподозрени в опит за изнасилване на момиче в Балимина.

          23 души бяха арестувани в сряда вечер, 22 октомври, след като стотици протестиращи се сблъскаха с полицията пред хотел в района Сагарт, край Дъблин, приютяващ търсещи убежище мигранти, съобщи АФП.

          - Реклама -

          По време на напрегнатия протест пред хотел Citywest по униформени са били хвърляни бутилки, тухли и фойерверки, съобщи ирландската полиция.

          Сблъсъците избухнаха втора поредна нощ – след като ден по-рано шестима души бяха арестувани при ново напрежение на същото място, когато бе подпален полицейски микробус. Първата демонстрация на 20 октомври е преминала мирно, но ситуацията бързо ескалирала.

          „Хулиганските прояви няма да бъдат толерирани. Ще последват още арести,“ заяви министърът на правосъдието, вътрешните работи и миграцията Джим О’Калахън, осъждайки насилието.

          Поводът за протестите е твърдение, че 26-годишен търсещ убежище е обвинен в сексуално посегателство срещу 10-годишно момиче в близост до хотела. Властите все още не са потвърдили официално тази информация.

          Премиерът Михол Мартин също осъди безредиците и „гнусните нападки“ срещу полицията, подчертавайки, че предполагаемото престъпление срещу детето, което е било под грижата на държавата, е „изключително сериозно“.

          Според полицията безредиците са били организирани чрез социалните мрежи от групи, които „разпалват омраза и насилие“. Ден по-късно органите на реда уточниха, че в тях са участвали предимно млади мъже и тийнейджъри.

          Двама полицаи са откарани в болница — единият с травма на главата, другият с нараняване на ръката.

          През последните години Ирландия и Великобритания отчитат ръст на антимигрантските настроения, като хотели за настаняване на търсещи убежище често се превръщат във фокус на протести и насилие.

          През юни десетки полицаи бяха ранени по време на антимигрантски вълнения в Северна Ирландия, след ареста на двама тийнейджъри, заподозрени в опит за изнасилване на момиче в Балимина.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          16-годишно момиче почина след колапс пред бар в Атина

          Красимир Попов -
          16-годишно момиче беше намерено без съзнание пред бар в атинския квартал Гази в ранните часове на 19 октомври и по-късно почина в болница „Евангелизмос“,...
          Политика

          Белгия проявява интерес към използване на затвори в Косово

          Красимир Попов -
          Белгия е изразила интерес към използването на затвори в Косово, съобщи Радио „Свободна Европа“, позовавайки се на Косовската служба за затворите (SHKK). През последните седмици...
          Политика

          ЕС одобри нови санкции срещу Русия, насочени към петролния и газовия сектор

          Красимир Попов -
          Европейският съюз се съгласи да наложи нов пакет от санкции срещу Русия, насочен към намаляване на приходите на Москва от петрол и газ, съобщи...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions