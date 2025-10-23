23 арестувани при антимигрантски безредици край Дъблин

23 души бяха арестувани в сряда вечер, 22 октомври, след като стотици протестиращи се сблъскаха с полицията пред хотел в района Сагарт, край Дъблин, приютяващ търсещи убежище мигранти, съобщи АФП.

По време на напрегнатия протест пред хотел Citywest по униформени са били хвърляни бутилки, тухли и фойерверки, съобщи ирландската полиция.

Сблъсъците избухнаха втора поредна нощ – след като ден по-рано шестима души бяха арестувани при ново напрежение на същото място, когато бе подпален полицейски микробус. Първата демонстрация на 20 октомври е преминала мирно, но ситуацията бързо ескалирала.

„Хулиганските прояви няма да бъдат толерирани. Ще последват още арести,“ заяви министърът на правосъдието, вътрешните работи и миграцията Джим О’Калахън, осъждайки насилието.

Поводът за протестите е твърдение, че 26-годишен търсещ убежище е обвинен в сексуално посегателство срещу 10-годишно момиче в близост до хотела. Властите все още не са потвърдили официално тази информация.

Премиерът Михол Мартин също осъди безредиците и „гнусните нападки“ срещу полицията, подчертавайки, че предполагаемото престъпление срещу детето, което е било под грижата на държавата, е „изключително сериозно“.

Според полицията безредиците са били организирани чрез социалните мрежи от групи, които „разпалват омраза и насилие“. Ден по-късно органите на реда уточниха, че в тях са участвали предимно млади мъже и тийнейджъри.

Двама полицаи са откарани в болница — единият с травма на главата, другият с нараняване на ръката.

През последните години Ирландия и Великобритания отчитат ръст на антимигрантските настроения, като хотели за настаняване на търсещи убежище често се превръщат във фокус на протести и насилие.

През юни десетки полицаи бяха ранени по време на антимигрантски вълнения в Северна Ирландия, след ареста на двама тийнейджъри, заподозрени в опит за изнасилване на момиче в Балимина.