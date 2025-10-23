42-годишен мъж с тежки изгаряния e транспортиран с хеликоптер oт Бургас до Варна

Драматична спасителна акция се разигра в бургаския комплекс „Славейков“ в ранния следобед, след като пожар обхвана частен дом. На място пристигнаха пожарни екипи, които успяха да изведат 42-годишен мъж, пострадал сериозно от пламъците и дима.

Пострадалият е с тежки изгаряния по крайниците и сериозно обгазяване вследствие на вдишан дим, уточниха от службите за спешна помощ.

Мъжът е бил откаран по въздух с медицински хеликоптер до Клиниката по изгаряния във Варна, където лекарите се борят за стабилизирането му.

Според първоначалната информация, пожарът е избухнал заради незагасена цигара, паднала върху найлонова покривка, докато мъжът е спял.

Бързата реакция на съседите и пожарникарите е предотвратила разпространението на огъня в сградата, а експерти продължават огледа на мястото.