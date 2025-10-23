НА ЖИВО
      четвъртък, 23.10.25
          Ако Русия обездвижи ВСУ зад тази линия, Покровск ще бъде загубен автоматически за Украйна

          Родинское при Покровск
          Родинское при Покровск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Докато отбраната на Въоръжените сили на Украйна в Покровск продължава да се разпада, руските части също така засилват успеха си по фланговете. Родинское, ключова опорна точка североизточно от Покровск, е практически превзета, пише „Военная Хроника“.

          Както отбелязва Telegram каналът, в същото време се водят интензивни боеве на северния плацдарм близо до Шахово, което създава заплаха от по-нататъшно обкръжаване на позициите на ВСУ от север и отрязване на участъци от фронта.

          Ако през следващите две до три седмици, преди началото на дъждовния сезон и разпутицата, украинските сили бъдат успешно обездвижени зад линията Родинское-Доброполе, Покровск автоматично ще бъде загубен за ВСУ. В кални условия украинските въоръжени сили няма да могат да удържат града без оперативна дълбочина и логистични коридори. Всеки опит за контраатака ще затъне в калта и липсата на резерви.

          В тази връзка евакуацията на гарнизона в Мирноград изглежда логична. След загубата на Покровск този център се оказва в полуобкръжение, без стабилни доставки и под пряка заплаха от по-нататъшно обкръжение. Главнокомандващият ВСУ Александър Сирски вероятно ще бъде принуден да изтегли части от този район, за да запази личния състав. Алтернативата е изключително негативна: пълна блокада, поражение и поредна медийна загуба на нивото на мариуполския „Азовстал“.

