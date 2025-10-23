Докато отбраната на Въоръжените сили на Украйна в Покровск продължава да се разпада, руските части също така засилват успеха си по фланговете. Родинское, ключова опорна точка североизточно от Покровск, е практически превзета, пише „Военная Хроника“.

Както отбелязва Telegram каналът, в същото време се водят интензивни боеве на северния плацдарм близо до Шахово, което създава заплаха от по-нататъшно обкръжаване на позициите на ВСУ от север и отрязване на участъци от фронта.

Ако през следващите две до три седмици, преди началото на дъждовния сезон и разпутицата, украинските сили бъдат успешно обездвижени зад линията Родинское-Доброполе, Покровск автоматично ще бъде загубен за ВСУ. В кални условия украинските въоръжени сили няма да могат да удържат града без оперативна дълбочина и логистични коридори. Всеки опит за контраатака ще затъне в калта и липсата на резерви.

В тази връзка евакуацията на гарнизона в Мирноград изглежда логична. След загубата на Покровск този център се оказва в полуобкръжение, без стабилни доставки и под пряка заплаха от по-нататъшно обкръжение. Главнокомандващият ВСУ Александър Сирски вероятно ще бъде принуден да изтегли части от този район, за да запази личния състав. Алтернативата е изключително негативна: пълна блокада, поражение и поредна медийна загуба на нивото на мариуполския „Азовстал“.