      четвъртък, 23.10.25
          Андрей Димитров: Искахме да покажем, че София трябва да е град на децата

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „От сдружение РЕД решихме да поставим фигури на пресичащи деца до пешеходни пътеки, за да повдигнем темата за безопасността на движението.“ Това каза гражданският активист от сдружение РЕД Андрей Димитров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          „Искахме да покажем, че София трябва да е град на децата. Това беше причината да поставим фигурите на 15-и септември“, посочи още гостът.

          Димитров обясни, че всички фигури са направени от членове на сдружението. Той добави, че те са сложени на пешеходната пътека, където преди време беше прегазен 15-годишният Филип.

          Гостът разказа, че фигурите са били демонтирани от местната власт. Младият активист посочи, че демонтажът се случил, тъй като не е имало изрично разрешение за инициативата, но това било целенасочено, за да се замислят властимащите. Предстояла съгласувателна процедура, след която се очаквало фигурите да се върнат по местата им.

