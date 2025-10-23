НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Андрий Йермак: Русия е пародия на СССР и не изключвам съдбата да се повтори

          Андрий Йермак
          Андрий Йермак
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Ръководителят на офиса на президента на Украйна, Андрий Йермак, не изключва възможността Русия да бъде сполетяна от същата съдба, като на СССР. Той заяви това в интервю за РБК-Украйна, говорейки за прекратяването на войната в Украйна.

          Йермак отбеляза, че Русия не е променила плановете си и ще бъде готова да прекрати войната само когато разбере, че продължаването ѝ в крайна сметка ще я унищожи.

          Той отбеляза, че е в ход цялостен процес за по-нататъшно отслабване на Русия. Всичко се подготвя.

          „Санкциите не могат да спрат войната за една нощ, но подкопават руската икономика. Санкциите срещу сенчестия флот я удрят много силно. Нашите дълбоки удари, операции като „Паяжина“ – всичко това работи заедно“, посочи Йермак.

          Русия изпитва липса на успех на бойното поле, отбеляза ръководителят на администрацията на Зеленски.

          „Путин, разбира се, продължава да лъже за успехите си, но какво може да направи, освен да създава илюзии? Руснаците все още вярват, че стават по-силни. Но това не е вярно. Те са в слаба позиция. И времето работи срещу тях. Те буквално плащат за това с войнишка плът“, подчерта той.

          Според Йермак руснаците вече разбират, че Русия, макар и голяма, може да бъде ударена навсякъде.

          „Войната вече се е разпространила на тяхната територия. Всяка империя, всяка диктатура, е изградена върху насилие и има такива, които ѝ се подчиняват по различни причини. Но има и много – дори мнозинство – от хората, които просто се страхуват. И когато една империя започне да се разпада, когато започне да се пука по шевовете, страхът изчезва. Неизбежно се появяват напълно неочаквани сценарии. Все още не сме ги виждали, но мисля, че няма да е за дълго“, каза Йермак.

          Той отбеляза, че формално Руската федерация е уж доброволен съюз на народите, но в действителност не всички са се присъединили доброволно и не всички са щастливи там.

          „Руската федерация е пародия на СССР. И не бих изключил възможността тя да претърпи същата съдба“, продължи Йермак.

          Той добави, че в международната политика Москва се представя за приятел на мнозина, но всеки знае цената на това приятелство.

          „И съм сигурен, че никой не иска Русия да победи. Защото всеки знае какво е Русия с неограничена власт“, ​​подчерта Йермак.

          - Реклама -

