Андрий Йермак: Русия иска да „замрази“ Украйна

Ръководителят на Офиса на президента на Украйна (ОП) Андрий Йермак обясни високия риск от „замръзване“ на Украйна тази зима поради постоянните руски обстрели. В интервю за РБК-Украйна той подчерта, че Русия се опитва да направи това през последните четири години и нищо ново не се случва.

- Реклама -

„През всички тези години Русия се стреми да остави Украйна без отопление и електричество през есенно-зимния сезон. Нищо не се е променило. Президентът Тръмп (президентът на САЩ Доналд Тръмп, – бел.ред.), министърът на енергетиката Крис Райт (министър на енергетиката Райт, – бел.ред.), с когото президентът Зеленски (украинският президент Володимир Зеленски, – бел.ред.) и премиерът Юлия Свириденко (украинският премиер Юлия Свириденко, – бел.ред.) се срещнаха с водещи американски енергийни компании, и министърът на финансите Скот Бесент (министър на финансите на САЩ Скот Бесент) разбират това. Те са готови да направят всичко възможно, за да ни помогнат да преживеем тази зима“, отбеляза той.

Според него на американците е даден ясен списък с това, от което се нуждаят. И нашите американски партньори са готови да ни помогнат с това, както и нашите европейски партньори.

„Що се отнася до рисковете, разбира се, че те съществуват. Докато тази война продължава, рискът от по-нататъшни удари е неизбежен. Ще продължим да правим това, което правим досега: да се защитаваме, да възстановяваме и да се развиваме. Президентът отделя много време на това всеки ден; министър-председателят, министърът на енергетиката и други членове на правителството пътуват до местата на обстрела. Те реагират незабавно. И ако възложените задачи не са изпълнени, или са изпълнени лошо или ненавременно, незабавно се предприемат строги кадрови и организационни мерки“, обясни Йермак.

Освен това той припомни, че Украйна е получила пълно потвърждение за подкрепа на противовъздушната отбрана, особено за системите „Пейтриът“.

„Тази подкрепа е многостранна и не мога да разкрия всички подробности. Разбира се, най-ефективните системи са най-новите, но те са с много голямо търсене. Има дълга опашка, така да се каже, но се опитваме да бъдем възможно най-близо до прозореца за получаване. Най-важното тук е, че Тръмп даде зелена светлина, така че проблемите в тази област са предимно технически“, подчерта ръководителят на ОП.