Английски съдия: млади българи се вербуват от наркобанди в Обединенето кралство

Британски съдия отправи предупреждение, че млади българи все по-често стават жертви на престъпни мрежи, които ги вербуват за разпространение на наркотици в Обединеното кралство.

Съдия Джеймс Адкин от Наказателния съд в Труро коментира темата, след като осъди 20-годишния Йордан Янакиев на 22 месеца затвор. Това е третият българин, когото той вкарва зад решетките само за няколко седмици за търговия с кокаин в Нюкий – един от най-популярните английски курорти за сърф.

„Има сериозен риск млади хора от Източна Европа да бъдат използвани от банди, които се възползват от тяхното невежество и желание да спечелят пари“, заяви съдия Адкин.

Йордан Янакиев, бивш спасител по Черноморието, пристигнал във Великобритания преди няколко месеца. Бил е заловен с 18 опаковки кокаин. Според защитата, младият българин заминал да сърфира, но попаднал на лоша компания. След излежаването на присъдата, той ще бъде депортиран в България.

Другите двама осъдени от същия съдия са Мартин Михайлов (21 г.) и Венцислав Чавдаров (25 г.). Михайлов ще прекара 30 месеца в затвора, а Чавдаров – 2 години.

Разследването установило, че Чавдаров умишлено набирал млади и неосъждани българи, тъй като при евентуално залавяне те получават по-леки присъди.