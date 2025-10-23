Английски съдия: млади българи се вербуват от наркобанди в Обединенето кралство

Британски съдия отправи предупреждение, че млади българи все по-често стават жертви на престъпни мрежи, които ги вербуват за разпространение на наркотици в Обединеното кралство.
Съдия Джеймс Адкин от Наказателния съд в Труро коментира темата, след като осъди 20-годишния Йордан Янакиев на 22 месеца затвор. Това е третият българин, когото той вкарва зад решетките само за няколко седмици за търговия с кокаин в Нюкий – един от най-популярните английски курорти за сърф.
Йордан Янакиев, бивш спасител по Черноморието, пристигнал във Великобритания преди няколко месеца. Бил е заловен с 18 опаковки кокаин. Според защитата, младият българин заминал да сърфира, но попаднал на лоша компания. След излежаването на присъдата, той ще бъде депортиран в България.
Другите двама осъдени от същия съдия са Мартин Михайлов (21 г.) и Венцислав Чавдаров (25 г.). Михайлов ще прекара 30 месеца в затвора, а Чавдаров – 2 години.
Разследването установило, че Чавдаров умишлено набирал млади и неосъждани българи, тъй като при евентуално залавяне те получават по-леки присъди.
