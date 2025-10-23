АПИ и МВР не знаят какви данни обменят от тол камерите

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Министерството на вътрешните работи (МВР) не разполагат с информация колко и какви данни се предават между двете институции чрез тол системата. Това става ясно от отговорите, които адвокат Юлиан Дацев е получил по Закона за достъп до обществена информация.

АПИ твърди, че не води статистика за броя на предоставените на МВР данни от камерите и че не съхранява подобна информация. В писмения отговор, подписан от председателя на УС Йордан Вълчев, се посочва, че по закон институцията не е длъжна да обработва или създава статистика, която не поддържа.

„От информационни масиви, съдържащи статистическа информация, не може да се правят изводи за работата на органа“, се казва в позицията на агенцията.

Любопитно е, че в обществена поръчка на АПИ е предвидено архивиране на данни и снимки от тол системата с капацитет до 480 терабайта, което поставя под съмнение твърдението, че такава информация не се съхранява.

И МВР е отговорило, че няма данни колко информация получава от АПИ или как я използва. Това поражда сериозни въпроси за контрола и защитата на личните данни, събирани чрез тол камерите.

Адвокатите Юлиан Дацев и Полина Велчева вече са подали жалба до Върховния административен съд срещу инструкцията за обмен на информация между АПИ, МВР и Агенция „Митници“. Според тях неограниченият достъп на полицията до личните данни, събирани чрез камерите, представлява намеса в правото на личен живот, гарантирано от Конституцията и европейските актове.