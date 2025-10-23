Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

Отборът на Челси води срещу тима на Аякс с 5:1 в среща от 3-тия кръг в основната схема на Шампионската лига.

- Реклама -

„Сините“ получиха страхотен подарък от съдбата и от 16-ата минута нататък заиграха с човек по-малко заради червения картон на Кенет Тейлър. Това им помогна да поведат набързо с два гола чрез Марк Гиу (18′) и Мойсес Кайседо (27′), като малко малко по-късно се пропукаха и допуснаха попадение във вратата си след точно изпълнена дузпа от Ваут Вегхорст (33′). Самите лондончани обаче след това получиха правото да изпълнят цели два 11-метрови наказателни удара и те получиха комфортна преднина след точните удари на Енцо Фернандес (45′) и Естевао (45’+6′). Наказателната акция продължи и след почивката, когато още един гол на сметката на английския гранд добави Тайрик Джорк (48′).

„Сините“ започнаха със загуба и победа, след като записаха очаквано поражение с 1:3 от Байерн (Мюнхен) като гост и успех с 1:0 срещу Бенфика у дома.

Това им отреди място в топ 24 след първите два кръга, докато нидерландците се закотвиха на дъното в таблицата, губейки и двете си срещи. Първо отстъпиха с 0:2 на Интер на „Йохан Кройф Арена“, а след това изненадаха мнозина с разгромного поражение с 0:4 на „Велодром“ от Марсилия.

Енцо Мареско направи промяна под рамките на вратата спрямо шампионатната победа срещу Нотингам Форест пс 3:0 рез уикенда и пусна Филип Йоргенсен вместо Роберт Санчес. Енцо Фернандес също се върна в титулярния състав и пое капитанската лента от Рийс Джеймс, който пък бе разпределен на резервната скамейка за първия съдийски сигнал. В нападение лондончани отново излязоха с един нападател, но този път в лицето на Марк Гиу вместо Жоао Педро. В негови помощници по крилата пък се превърнаха Гитънс и Естевао вместо Гарначо и Нето.

Джони Хейтинга също направи вратарска промяна спрямо поражението на Аякс в дербито с АЗ Алкмаар, загубено с 0:2. Така днес ръкавиците сложи Ремско Пасвеер вместо Вителсав Ярош. Промени имаше и в отбраната на амстердамци, където Ко Итакура се появи на мястото на Антон Гаей. Джеймс Маккюнал и Раул Моро пък замениха Оливер Едвардсен и Йорти Мокио в халфовата линия. Промени единствено нямаше на върха на атаката, където и в този мач като единствен централен нападател започна Ваут Вегхорст.

След опознавателни първи минути лондончани наложиха натиск и стигнаха до два последователни корнера, които обаче не произведоха достатъчно опасен удар. Той дойде чак в 12-тата минута, когато Гиу овладя подаване в пеналтерията и стреля, а стражът Рембо Пасвеер се справи с опасността.

В 16-ата минута настъпи ключов момент от мача. Тейлър влезе с бутоните напред право в глезена на Буаноте, който остана да се превива на земята. Първоначално германският рефер Феликс Цвайер показа жълт картон на играча на нидерландците, но след намеса на системата ВАР се видя бруталното нарушение и официалното предупреждение бе сменено с червен цвят.

Лондончани изпълниха бързо прекия свободен удар и след многоходова комбинация Гиу бе намерен абсолютно непокрит на границата на малкото наказателно поле и този път не сбърка в индивидуалния двубой с Пасвеер.

Настаникът на гостите Джони Хейтинга опита да прегрупира своите и направи смяна, пускайки в игра Йорти Мокио на мястото на Оскар Глух.

Това обаче не повлия позитивно мигновенно за нидерландските вицешампиони и в 27-ата минута те инкасираха нов гол. Огромно пространство в тяхната половина бе оголено и Кайседо получи подаване, след което успя да направи необезпокояван крачка-две с топката и нанесе шут от дистанция. Първоначално изглеждаше, че Пасвеер ще успее да се намеси, но коженото кълбо рикушира в крака на бранител в кремав спортен екип и се отклони в нидерландската врата.

Четири минути по-късно домакините бяха напът да изпуснат контрола над събитията, след като Тосин Адарабиойо настъпи Раул Моро болезнено в собственото си наказателно поле и реферът Цвайер нямаше друг избор освен да отсъди 11-метров наказателен удар в полза на амстердамци.

С изпълнението се нагърби Ваут Вегхорст, който не изпита колебания, върпеки че Йоргенсен хвана ъгъла и намали изоставането на своите.

В 38-ата минута Вегхорст бе фаулиран близост до английската пеналтерия, като първоначално останаха съмнения контузия, но впоследствие се оказа, че травмата не е била прекалено сериозна. Така нападателят на гостите дори имаше силите да се на гърби с изпълнението на прекия свободен удар, но вместо да изригне с изравнителен гол, стреля в аут.

Той дори се превърна в антигерой за тима си, след като в минута преди края на редовното време на първата част направи рисков шпагат в собственото си наказателно поле и Феликс Цвайер отсъди дузпа за лондончани. 11-метровият наказателен удар беше превърнат в гол от капитанът Енцо Фернандес, който върна комфортната преднина на тима си.

Това обаче не бе краят на мъките за играчите от „страната на лалетата“ и те направиха още една дузпа след поредното лековато нарушение. Този път Юри Баас двукратно фаулира Естевао и Цвайер наду свирката за третата дузпа от началото на двубоя. Потърпевшият се нагърби с изпълнението и не сбърка, с което на практика реши всичко още на почивката, тъй като нидерландците бяха с човек по-малко и вече изостваха с три гола.

Домакините не се спряха дотук и продължиха с наказателната си акция веднага след почивката, когато Тайрик Джордж вкара пети гол. Той овладя топката в празно пространство и шутира от границата на наказателното поле и по подобие на гола на Кайседо с помощта на рикушет реализира след изстрел от дистанция.

В 56-ата минута Естевао добави на сметката си и жълт картон освен попадението след грубо единоборство с нидерландски футболист.

В 62-рата минута Джош Ачемпонг връхлетя върху една отклонена топка и нанесе удар от движение, който Пасвеер спаси.

В 76-ата минута домакините можеха да вкарат и шести гол, след като Етевао пропусна да се разпише за втори път. Бразилецът стреля от границата на наказателното поле и Пасвеер със сетни усилия изчисти в ъглов удар.

След това играчите на Челси не намалиха оборотите, но все по-малко стигаха до точни удари, като бранителите на Аякс се справиха с неутрализирането на чувствителните зони и четири пъти парираха атаки на съперника, изчиствайки топката в корнери.

В 88-ата минута пък Естевао отново падна в наказателното поле, но съдията отказа да посочи за четвърти път бялата точка.