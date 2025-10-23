България и Виетнам задълбочават сътрудничеството си в областта на отбраната

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и виетнамският му колега генерал Фан Ван Джианг проведоха двустранна среща на 22 октомври в рамките на официалната визита на делегация от Виетнам у нас, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

- Реклама -

Основен акцент в разговорите бяха възможностите за разширяване на партньорството във военната сфера и сигурността в регионите от взаимен интерес.

„Ние високо ценим нашето традиционно приятелство, добра воля и взаимно уважение, дълбоко вкоренени в историята и укрепени през десетилетията,“ заяви министър Запрянов.

Той подчерта, че Виетнам е важен стратегически партньор на България в динамично развиващия се регион на Югоизточна Азия, и изрази увереност, че сътрудничеството ще продължи да се разширява.

Сред обсъдените теми бяха:

обмен на опит и съвместна подготовка на кадри ,

, военно-техническо сътрудничество ,

, инициативи в областта на военното образование и военно-почивното дело.

В края на срещата министрите Запрянов и Фан Ван Джианг подписаха Писмо за намерение за задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната, което поставя основа за нови конкретни проекти между двете държави.