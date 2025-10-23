България и Виетнам задълбочават сътрудничеството си в областта на отбраната

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и виетнамският му колега генерал Фан Ван Джианг проведоха двустранна среща на 22 октомври в рамките на официалната визита на делегация от Виетнам у нас, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.
- Реклама -
Основен акцент в разговорите бяха възможностите за разширяване на партньорството във военната сфера и сигурността в регионите от взаимен интерес.
Той подчерта, че Виетнам е важен стратегически партньор на България в динамично развиващия се регион на Югоизточна Азия, и изрази увереност, че сътрудничеството ще продължи да се разширява.
Сред обсъдените теми бяха:
обмен на опит и съвместна подготовка на кадри,
военно-техническо сътрудничество,
инициативи в областта на военното образование и военно-почивното дело.
В края на срещата министрите Запрянов и Фан Ван Джианг подписаха Писмо за намерение за задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната, което поставя основа за нови конкретни проекти между двете държави.
Министърът на отбраната Атанас Запрянов и виетнамският му колега генерал Фан Ван Джианг проведоха двустранна среща на 22 октомври в рамките на официалната визита на делегация от Виетнам у нас, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.
- Реклама -
Основен акцент в разговорите бяха възможностите за разширяване на партньорството във военната сфера и сигурността в регионите от взаимен интерес.
Той подчерта, че Виетнам е важен стратегически партньор на България в динамично развиващия се регион на Югоизточна Азия, и изрази увереност, че сътрудничеството ще продължи да се разширява.
Сред обсъдените теми бяха:
обмен на опит и съвместна подготовка на кадри,
военно-техническо сътрудничество,
инициативи в областта на военното образование и военно-почивното дело.
В края на срещата министрите Запрянов и Фан Ван Джианг подписаха Писмо за намерение за задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната, което поставя основа за нови конкретни проекти между двете държави.
Италианската банкова група UniCredit публикува силни финансови резултати за третото тримесечие, демонстрирайки устойчивост и стабилност на фона на предизвикателната икономическа среда в Европа, съобщи...
Поне ще изчистят …кучетата