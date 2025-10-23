НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 23.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          България и Виетнам задълбочават сътрудничеството си в областта на отбраната

          1
          17
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Министърът на отбраната Атанас Запрянов и виетнамският му колега генерал Фан Ван Джианг проведоха двустранна среща на 22 октомври в рамките на официалната визита на делегация от Виетнам у нас, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

          - Реклама -

          Основен акцент в разговорите бяха възможностите за разширяване на партньорството във военната сфера и сигурността в регионите от взаимен интерес.

          „Ние високо ценим нашето традиционно приятелство, добра воля и взаимно уважение, дълбоко вкоренени в историята и укрепени през десетилетията,“ заяви министър Запрянов.

          Той подчерта, че Виетнам е важен стратегически партньор на България в динамично развиващия се регион на Югоизточна Азия, и изрази увереност, че сътрудничеството ще продължи да се разширява.

          Сред обсъдените теми бяха:

          • обмен на опит и съвместна подготовка на кадри,
          • военно-техническо сътрудничество,
          • инициативи в областта на военното образование и военно-почивното дело.

          В края на срещата министрите Запрянов и Фан Ван Джианг подписаха Писмо за намерение за задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната, което поставя основа за нови конкретни проекти между двете държави.

          Министърът на отбраната Атанас Запрянов и виетнамският му колега генерал Фан Ван Джианг проведоха двустранна среща на 22 октомври в рамките на официалната визита на делегация от Виетнам у нас, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

          - Реклама -

          Основен акцент в разговорите бяха възможностите за разширяване на партньорството във военната сфера и сигурността в регионите от взаимен интерес.

          „Ние високо ценим нашето традиционно приятелство, добра воля и взаимно уважение, дълбоко вкоренени в историята и укрепени през десетилетията,“ заяви министър Запрянов.

          Той подчерта, че Виетнам е важен стратегически партньор на България в динамично развиващия се регион на Югоизточна Азия, и изрази увереност, че сътрудничеството ще продължи да се разширява.

          Сред обсъдените теми бяха:

          • обмен на опит и съвместна подготовка на кадри,
          • военно-техническо сътрудничество,
          • инициативи в областта на военното образование и военно-почивното дело.

          В края на срещата министрите Запрянов и Фан Ван Джианг подписаха Писмо за намерение за задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната, което поставя основа за нови конкретни проекти между двете държави.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          UniCredit отчете рекордна печалба и затвърди позицията си сред най-силните банки в Европа

          Красимир Попов -
          Италианската банкова група UniCredit публикува силни финансови резултати за третото тримесечие, демонстрирайки устойчивост и стабилност на фона на предизвикателната икономическа среда в Европа, съобщи...
          Политика

          Вицепремиерът Атанас Зафиров посрещна с държавни почести генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам

          Красимир Попов -
          Вицепремиерът Атанас Зафиров, който е и председател на „БСП – Обединена левица“, приветства на българска земя То Лам, генералния секретар на Централния комитет на...
          Икономика

          Комисията по европейските въпроси изслушва министъра Петър Дилов за ефекта от търговското споразумение САЩ–ЕС

          Красимир Попов -
          Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов ще бъде изслушан в четвъртък от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, съобщи БГНЕС. Темата...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions