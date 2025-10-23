България остава водещ износител на енергия на Балканите

България запазва позицията си на нетен износител на електроенергия и остава един от основните фактори за енергийната стабилност в Югоизточна Европа.

Енергийният сектор продължава да бъде гръбнакът на икономиката, а след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г., темата за енергийната независимост придоби още по-голямо значение за Европейския съюз. Геополитическото напрежение и ускорените климатични промени подтикнаха Брюксел да засили енергийните връзки между страните членки.

Според последните данни България е сред държавите нетни износители на електроенергия в ЕС, като износът ни надвишава вноса с 3,1% през 2024 г. Страната заема 11-о място в Европа, а от балканските държави пред нас са само Словения (-19%) и Черна гора (-5,6%).

Зад България се нареждат Румъния, Албания, Сърбия и Северна Македония, които са нетни вносители. Швеция (-27%) и Франция (-22%) остават водещите износители в ЕС.

Сред големите европейски икономики Франция и Испания са нетни износители, докато Германия и Италия продължават да бъдат нетни вносители, основно заради високия дял на прекъсваеми възобновяеми източници.

В абсолютни стойности България изнася 987 GWh електроенергия, запазвайки 11-ото си място в ЕС. От балканските страни пред нас е само Словения с 2406 GWh. След България се нареждат Турция (985 GWh) и Гърция (307 GWh).

На противоположния полюс са Румъния (2958 GWh внос), Северна Македония (710 GWh), Сърбия (520 GWh) и Албания (334 GWh).

Данните потвърждават думите на министъра на енергетиката Жечо Станков, който подчерта, че България продължава да бъде гарант за енергийната сигурност на Балканите.

„България играе доминираща роля в района на Югоизточна Европа — не само с износа, който е с 60% по-голям спрямо миналата година, но и защото даваме възможност за балансиране на другите системи. Ние гарантираме не само сигурността на българските клиенти, домакинства и бизнес, но и на целия регион. Доказахме това, когато цяла Северна Македония остана без електрозахранване — именно българската система помогна за броени часове да възстановим подаването“, заяви министър Станков.

България остава енергиен център на Балканите и ключов партньор в усилията на ЕС за повече свързаност, устойчивост и сигурност в енергийния сектор.