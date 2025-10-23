България остава водещ износител на енергия на Балканите

България запазва позицията си на нетен износител на електроенергия и остава един от основните фактори за енергийната стабилност в Югоизточна Европа.
Енергийният сектор продължава да бъде гръбнакът на икономиката, а след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г., темата за енергийната независимост придоби още по-голямо значение за Европейския съюз. Геополитическото напрежение и ускорените климатични промени подтикнаха Брюксел да засили енергийните връзки между страните членки.
Според последните данни България е сред държавите нетни износители на електроенергия в ЕС, като износът ни надвишава вноса с 3,1% през 2024 г. Страната заема 11-о място в Европа, а от балканските държави пред нас са само Словения (-19%) и Черна гора (-5,6%). Зад България се нареждат Румъния, Албания, Сърбия и Северна Македония, които са нетни вносители. Швеция (-27%) и Франция (-22%) остават водещите износители в ЕС.
Сред големите европейски икономики Франция и Испания са нетни износители, докато Германия и Италия продължават да бъдат нетни вносители, основно заради високия дял на прекъсваеми възобновяеми източници.
В абсолютни стойности България изнася 987 GWh електроенергия, запазвайки 11-ото си място в ЕС. От балканските страни пред нас е само Словения с 2406 GWh. След България се нареждат Турция (985 GWh) и Гърция (307 GWh). На противоположния полюс са Румъния (2958 GWh внос), Северна Македония (710 GWh), Сърбия (520 GWh) и Албания (334 GWh).
Данните потвърждават думите на министъра на енергетиката Жечо Станков, който подчерта, че България продължава да бъде гарант за енергийната сигурност на Балканите.
България остава енергиен център на Балканите и ключов партньор в усилията на ЕС за повече свързаност, устойчивост и сигурност в енергийния сектор.
