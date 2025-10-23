Български шофьор заловен във Франция с 179 кг кокаин

Френските власти задържаха 50-годишен български шофьор на тежкотоварен камион с близо 179 килограма кокаин, съобщава БГНЕС. Арестът е извършен на 10 октомври, а само три дни по-късно мъжът е осъден по бързата процедура на пет години затвор. Освен това съдът е постановил конфискация на камиона и е наложил глоба от над 7 милиона евро.

Информацията беше обявена на брифинг в ГДБОП от полицейски комисар Лоран Ърст, аташе по вътрешната сигурност към посолството на Франция в България.

„Този случай илюстрира добрите отношения между Франция и България“, подчерта Ърст.

Според главен комисар Боян Раев, директор на ГДБОП, заловеният кокаин не е бил предназначен за Франция. Разследването разкрива организирана престъпна група, действаща на територията на няколко европейски държави.

„По разбиването ѝ се работи още от края на 2022 г. До момента са задържани трима души. Освен кокаина, са иззети и стотици килограми амфетамини и марихуана“, уточни Раев.