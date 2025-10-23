НА ЖИВО
      четвъртък, 23.10.25
          НачалоБългарияКрими

          Български шофьор заловен във Франция с 179 кг кокаин

          Дамяна Караджова
          Френските власти задържаха 50-годишен български шофьор на тежкотоварен камион с близо 179 килограма кокаин, съобщава БГНЕС. Арестът е извършен на 10 октомври, а само три дни по-късно мъжът е осъден по бързата процедура на пет години затвор. Освен това съдът е постановил конфискация на камиона и е наложил глоба от над 7 милиона евро.

          Информацията беше обявена на брифинг в ГДБОП от полицейски комисар Лоран Ърст, аташе по вътрешната сигурност към посолството на Франция в България.

          „Този случай илюстрира добрите отношения между Франция и България“, подчерта Ърст.

          Според главен комисар Боян Раев, директор на ГДБОП, заловеният кокаин не е бил предназначен за Франция. Разследването разкрива организирана престъпна група, действаща на територията на няколко европейски държави.

          „По разбиването ѝ се работи още от края на 2022 г. До момента са задържани трима души. Освен кокаина, са иззети и стотици килограми амфетамини и марихуана“, уточни Раев.

          „Групата извършва международен наркотрафик, а разследването продължава. Към момента задържаните са само български граждани. Стойността на иззетите наркотици е за милиони евро. Само кокаинът, открит в камиона, е оценен от френските власти на 11 милиона евро и е бил предназначен за Германия“, допълни той.

