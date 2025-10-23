Баща сигнализира за системен тормоз над сина си от „локали“ в София

Баща на тийнейджър сигнализира за поредица от нападения и системен тормоз над сина му от група непълнолетни, които той описва като „локали“ – агресивни младежи, обикновено облечени в черно и с нахлупени шапки.
Русев сподели и за инцидент от миналата година, когато синът му се прибрал без обувки, след като бил нападнат и ограбен.
Психологът Джорджия Арсова коментира, че е ключово родителите да разговарят открито с децата си:
Бащата настоява за по-строг контрол и проверки в столичните молове, където често се събират групи младежи.
Междувременно от СДВР увериха, че няма ръст на детската престъпност. По данни на Националната статистика, през 2024 г. малко над 1000 деца са преминали през детска педагогическа стая в София, 128 от тях – за насилие и агресия.
Баща на тийнейджър сигнализира за поредица от нападения и системен тормоз над сина му от група непълнолетни, които той описва като „локали“ – агресивни младежи, обикновено облечени в черно и с нахлупени шапки.
Русев сподели и за инцидент от миналата година, когато синът му се прибрал без обувки, след като бил нападнат и ограбен.
Психологът Джорджия Арсова коментира, че е ключово родителите да разговарят открито с децата си:
Бащата настоява за по-строг контрол и проверки в столичните молове, където често се събират групи младежи.
Междувременно от СДВР увериха, че няма ръст на детската престъпност. По данни на Националната статистика, през 2024 г. малко над 1000 деца са преминали през детска педагогическа стая в София, 128 от тях – за насилие и агресия.