          Баща сигнализира за системен тормоз над сина си от „локали“ в София

          Баща на тийнейджър сигнализира за поредица от нападения и системен тормоз над сина му от група непълнолетни, които той описва като „локали“ – агресивни младежи, обикновено облечени в черно и с нахлупени шапки.

          Русев сподели и за инцидент от миналата година, когато синът му се прибрал без обувки, след като бил нападнат и ограбен.

          „Каза ми: ‘Едни долу ми взеха обувките и ме набиха’. Слязох и ги намерих – бяха същите. Те го търсеха, за да го довършат. Нападенията винаги са от същия тип хулигани – с черни дрехи, крият лицата си. Не мисля, че синът ми е предизвиквал агресията“, обясни бащата, добавяйки, че въпреки сигналите полицията не е предприела действия, дори когато един от нападателите се оказал пълнолетен.

          Психологът Джорджия Арсова коментира, че е ключово родителите да разговарят открито с децата си:

          „За да бъде едно дете в ролята на тормозещ, това означава, че нещо тормози него. Проявяваме агресия, когато се чувстваме изплашени“, посочи тя.

          Бащата настоява за по-строг контрол и проверки в столичните молове, където често се събират групи младежи.

          Междувременно от СДВР увериха, че няма ръст на детската престъпност. По данни на Националната статистика, през 2024 г. малко над 1000 деца са преминали през детска педагогическа стая в София, 128 от тях – за насилие и агресия.

