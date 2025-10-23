Бащата на загиналата Сияна: Вещото лице да се оттегли

Бащата на 12-годишната Сияна Попова, която загина в тежка катастрофа на 31 март тази година, Николай Попов призова вещото лице по делото – проф. Станимир Карапетков, да се оттегли от експертната си дейност.
- Реклама -
Изявлението беше направено по време на дебат на тема „Ред, законност и справедливост“, организиран от Института за пътна безопасност в Националния пресклуб на БТА. В дискусията трябваше да участват и Попов, и Карапетков, но последният не се яви, въпреки че първоначално е потвърдил участие, уточни председателят на института Богдан Милчев.
Обвинения в конфликт на интереси
По думите на Попов има данни за постоянна комуникация между проф. Карапетков и адвоката на обвиняемия шофьор – Явор Нотев.
Той призова Карапетков да се яви лично в съда и да защити своята експертиза, вместо да се крие зад процедурни решения.
Следващото съдебно заседание
Следващото заседание по делото е насрочено за 25 ноември, но по думите на Попов разпитът на вещото лице вероятно ще се проведе на по-късен етап.
Учредяване на гражданско сдружение
Николай Попов съобщи, че фондация „Сияна Попова“ ще учреди гражданско сдружение, насочено към три основни сфери – съдебната система, здравеопазването и пътната безопасност.
Бащата на 12-годишната Сияна Попова, която загина в тежка катастрофа на 31 март тази година, Николай Попов призова вещото лице по делото – проф. Станимир Карапетков, да се оттегли от експертната си дейност.
- Реклама -
Изявлението беше направено по време на дебат на тема „Ред, законност и справедливост“, организиран от Института за пътна безопасност в Националния пресклуб на БТА. В дискусията трябваше да участват и Попов, и Карапетков, но последният не се яви, въпреки че първоначално е потвърдил участие, уточни председателят на института Богдан Милчев.
Обвинения в конфликт на интереси
По думите на Попов има данни за постоянна комуникация между проф. Карапетков и адвоката на обвиняемия шофьор – Явор Нотев.
Той призова Карапетков да се яви лично в съда и да защити своята експертиза, вместо да се крие зад процедурни решения.
Следващото съдебно заседание
Следващото заседание по делото е насрочено за 25 ноември, но по думите на Попов разпитът на вещото лице вероятно ще се проведе на по-късен етап.
Учредяване на гражданско сдружение
Николай Попов съобщи, че фондация „Сияна Попова“ ще учреди гражданско сдружение, насочено към три основни сфери – съдебната система, здравеопазването и пътната безопасност.
Много упори,знаеш и умен човек е! Успех!!
Тоя какво се влачи по всички студия и дрънка празнотии? Погреба ангела си и нищо не предприема, само глупости….статуквото, никога няма да промени възгледите заради умрял или заради някакви други идеали, те винаги ще се пазят един с друг! Мислиш, че ще промениш нещо или ще има справедливост, мислиш , че на някой му дреме за тебе ли? Всичко мина и замина за три дни, а за теб никога няма да свърши агонията , празните работи, и фалшивата загриженост от институциите и племето, което е забравило и скрито в напуканите си панелки , се моли тайно да не му се случва нещо подобно…
Ясен Минев по добре замълчи и се скрии
Съболезнования г-н Попов! Човек на когото Бог му е пратил изпитания се смирява и започва стриктно да спазва заръките на Господ и да прощава греховете на ближните си. В момента под въздействието на гнева Вие омаскарявате един доказан професионалист доверявайки се на празните приказки на един провалил се морално човек т.е. на доц. Узунов.
Браво за силата, с която се бори бащата на Сияна! Всички хора трябва да се борим срещу корумпираните управляващи. Жалко, че нямаме смелостта да се изправим срещу тях, а чинно навеждаме глави пред всичко нередно.
Госпожа, явно не разбирате за какво става въпрос. Иначе и Дон Кихот се е борил с вятърните мелници!