Бащата на загиналата Сияна: Вещото лице да се оттегли

Бащата на 12-годишната Сияна Попова, която загина в тежка катастрофа на 31 март тази година, Николай Попов призова вещото лице по делото – проф. Станимир Карапетков, да се оттегли от експертната си дейност.

Изявлението беше направено по време на дебат на тема „Ред, законност и справедливост“, организиран от Института за пътна безопасност в Националния пресклуб на БТА.

В дискусията трябваше да участват и Попов, и Карапетков, но последният не се яви, въпреки че първоначално е потвърдил участие, уточни председателят на института Богдан Милчев.

„Искам да кажа на проф. Карапетков да се оттегли от експертната дейност, защото той показа, че няма моралните качества да бъде експерт по ключови дела и по каквито и да е други дела“, заяви Николай Попов.

Обвинения в конфликт на интереси

По думите на Попов има данни за постоянна комуникация между проф. Карапетков и адвоката на обвиняемия шофьор – Явор Нотев.

„Това е сценарий, който ние предотвратихме с тази гласност в момента. Те целяха да го накарат да си направи отвод, за да се срине обвинението и шофьорът – важен за фирмата, да излезе на свобода“, коментира бащата на загиналото момиче.

Той призова Карапетков да се яви лично в съда и да защити своята експертиза, вместо да се крие зад процедурни решения.

Следващото съдебно заседание

Следващото заседание по делото е насрочено за 25 ноември, но по думите на Попов разпитът на вещото лице вероятно ще се проведе на по-късен етап.

Учредяване на гражданско сдружение

Николай Попов съобщи, че фондация „Сияна Попова“ ще учреди гражданско сдружение, насочено към три основни сфери – съдебната система, здравеопазването и пътната безопасност.