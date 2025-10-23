Белгия блокира конфискацията на руските активи, ако не й бъдат изпълнени три условия

Белгия заплашва да блокира „репарационен заем“ за Украйна, използвайки замразените руски активи, и изисква три важни условия. Това заяви белгийският премиер Барт де Вевер по време на медийна конференция преди срещата на върха на лидерите на ЕС на 23 октомври, предава УНИАН.

- Реклама -

„Трябва да внимаваме решенията за замразяване на руски активи да нямат обратен ефект“, подчерта той.

Първо, Белгия изисква пълно споделяне на правните рискове между страните от ЕС, тъй като значителни количества руски активи се държат в белгийската банка Euroclear.

Второ, настоява за гаранции в случай, че средствата трябва да бъдат върнати.

Освен това Белгия иска подобни стъпки да бъдат предприети и от други страни, където също се намират руски активи.

„В противен случай ответните действия на Русия биха могли да засегнат само Белгия, а това би било несправедливо“, отсече той.

Де Вевер подчерта, че ако тези условия не бъдат изпълнени, той ще „направи всичко възможно“, за да блокира репарационния заем.

Според него подобен ход може да има сериозни последици: Москва може да отвърне на удара, като конфискува имуществото на европейски компании, а самите действия на ЕС биха създали опасен правен прецедент.

„Ако искате да вземате решения, които никога преди не са били вземани, трябва да започнете с правна основа“, отбеляза премиерът.

Той също така предупреди, че ако Европа предприеме грешни стъпки, рискува „да помогне на Путин, вместо да го накаже“, ако в замяна на Русия бъде дадена възможност да компенсира загубите си за сметка на европейските активи.