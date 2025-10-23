Белгия проявява интерес към използване на затвори в Косово

Белгия е изразила интерес към използването на затвори в Косово, съобщи Радио „Свободна Европа“, позовавайки се на Косовската служба за затворите (SHKK).

През последните седмици Косово е било споменавано в плановете на Белгия за справяне с пренаселеността в затворите, като Брюксел обмисля възможността да строи или наема места за лишаване от свобода извън страната.

„След споразумението между Косово и Дания за прехвърляне на затвора в Гилян за настаняване на датски затворници, някои други държави, включително Белгия, са проявили интерес към използването на корекционни заведения в Косово по различни начини,“ посочиха от SHKK.

От институцията уточняват, че няма официален документ или конкретно предложение, както и че SHKK няма юрисдикция да разглежда международни искания за подобни договорености.

Посещение на белгийски представители

В началото на октомври двама белгийски министри — на правосъдието Анилиес Верлинден и по въпросите на убежището и миграцията Аннлийн ван Босюйт — посетиха Косово, където се срещнаха с президента Вьоса Османи и временно изпълняващия длъжността министър на правосъдието Блерим Саллаху.

Според източници на Радио „Свободна Европа“, темата за евентуално споразумение за затвори е била спомената бегло, без да бъде предмет на официална дискусия.

Критики и рискове

Правозащитни организации в Косово реагираха остро на възможността Белгия да изпраща свои затворници в страната. Съветът за защита на правата и свободите на човека (KMDLNJ) предупреди, че подобно споразумение би представлявало риск за сигурността и потенциално нарушение на човешките права.

Контекст и предишни споразумения

Косово вече е показало готовност да приема чуждестранни затворници, мигранти и отказани търсещи убежище, въпреки международните критики.

През 2022 г. страната подписа споразумение с Дания за отдаване под наем на 300 килии в затвора в Гилян, в които ще бъдат настанявани чуждестранни затворници, депортирани от Дания след излежаване на присъдите си.

В замяна Косово ще получи над 200 милиона евро, които ще бъдат инвестирани в затворническата система и във възобновяема енергия.

Първите датски затворници се очаква да пристигнат в Косово през първата половина на 2027 г.