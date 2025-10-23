Белингам измъкна победата за Реал Мадрид срещу Ювентус,

Джуд Белингам вкара единствения гол, с който донесе победата за Реал Мадрид с 1:0 срещу Ювентус в мач от третия кръг на Шампионска лига. “Бианконерите” могат много да съжаляват за пропуските на Душан Влахович и Опенда през второто полувреме.

Уестън МакКени стреля от дъгата на наказателното поле на Реал Мадрид, но Тибо Куртоа внимаваше и успя да избие в корнер.

Федерико Гати отправи хубав удар от дистанция в 14-ата минута, но Тибо Куртоа спаси.

Арда Гюлер центрира от корнер в наказателното поле на Ювентус в 16-ата минута, където Орелиен Чуамени стреля с глава, но право в ръцете на Микеле Ди Грегорио.

В 25-ата минута Федерико Валверде пусна пас към Браим Диас, който беше в наказателното поле на Ювентус и стреля, но Микеле Ди Грегорио се намеси и изби в корнер.

Веднага след центрирането в наказателното поле на Ювентус топката попадна в Орелиен Чуамени, който стреля, но Пиер Калюлю успя да застане на пътя на топката и тя излезе в нов ъглов удар за „кралете“.

Арда Гюлер стреля от дъгата на наказателното поле на Ювентус в 37-ата минута, но Микеле Ди Грегорио внимаваше и спаси.

Браим Диас успя в 40-ата минута да чукне топката към Килиан Мбапе, който се озова очи в очи сам срещу Микеле Ди Грегорио, но вратарят на Ювентус успя да отрази неговия удар.

Три минути по-късно Килиан Мбапе направи добър пробив, а след това извади топката към Едер Милитао, който стреля от границата на наказателното поле на Ювентус, но бразилецът изпрати топката над напречната греда в аут.

В 47-ата минута Алваро Карерас допусна груба грешка и подари топката на Пиер Калюлю, който влезе в наказателното поле и стреля, но Едер Милитао се хвърли на шпагат и успя да извади топката в корнер.

Ювентус направи огромен пропуск в 50-ата минута. Душан Влахович получи добър пас, след което не позволи на Милитао да го надиграе. Сръбският нападател след това бе сам срещу Тибо Куртоа и стреля, но белгийският вратар на Реал Мадрид успя да спаси удара му с крак.

Ювентус организира по-бърза атака в 56-ата минута, когато Андреа Камбиазо стреля, получи се лек рикошет, но Тибо Куртоа се намеси и спаси.

Реал Мадрид поведе с 1:0 срещу Ювентус в 57-ата минута. Винисиус навърза трима в наказателното поле на Ювентус, след което успя да стреля, но топката срещна левия страничен стълб на вратата на Микеле Ди Грегорио. След това Джуд Белингам бе изпуснат от Лойд Кели и бе най-съобразителен да стигне първи до топката и отблизо да вкара във вратата на Ювентус.

Седем минути по-късно пред Килиан Мбапе се откри не лоша възможност, но ударът му бе отразен от Ди Грегорио.

Микеле Ди Грегорио направи две последователни впечатляващи спасявания в 71-ата минута. Винисиус подаде към Мбапе, който беше на отлична позиция и стреля, но Ди Грегорио спаси. След това избитата топка попадна в Браим Диас, който веднага стреля, но Ди Грегорио отново спаси.

Ювентус изпусна огромен шанс да изравни резултата в 86-ата минута. Опенда и Дейвид много добре комбинираха помежду си. Опенда след това имаше отлична възможност, но се забави твърде много и това позволи на Раул Асенсио да направи решаващ шпагат, с което да блокира удара на Опенда.