НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Белият дом: Срещата на Тръмп с Путин не е напълно изключена

          1
          39
          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин „не е напълно изключена“.

          - Реклама -

          Това заяви говорителят на Белия дом Каролайн Ливит, предаде Анадолската агенция.

          „Мисля, че президентът и цялата администрация се надяват, че един ден това може да се случи отново, но искаме да сме сигурни, че от тази среща ще има осезаем положителен резултат“, каза Ливит.

          Тръмп съобщи на 22 октомври, че е отменил срещата на върха с Путин, защото „не му се струваше правилно“.

          Отделно от това, САЩ обявиха нови санкции срещу двете най-големи руски петролни компании, „Роснефт“ и „Лукойл“, позовавайки се на „липсата на сериозен ангажимент“ от страна на Москва към мирния процес за прекратяване на войната в Украйна

          Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин „не е напълно изключена“.

          - Реклама -

          Това заяви говорителят на Белия дом Каролайн Ливит, предаде Анадолската агенция.

          „Мисля, че президентът и цялата администрация се надяват, че един ден това може да се случи отново, но искаме да сме сигурни, че от тази среща ще има осезаем положителен резултат“, каза Ливит.

          Тръмп съобщи на 22 октомври, че е отменил срещата на върха с Путин, защото „не му се струваше правилно“.

          Отделно от това, САЩ обявиха нови санкции срещу двете най-големи руски петролни компании, „Роснефт“ и „Лукойл“, позовавайки се на „липсата на сериозен ангажимент“ от страна на Москва към мирния процес за прекратяване на войната в Украйна

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Два руски самолета навлязоха за кратко във въздушното пространство на Литва

          Владимир Висоцки -
          Два руски самолета от анклава Калининград навлязоха за кратко във въздушното пространство на Литва, съобщиха от литовските военни. Изтребител Сухой СУ-30 и танкер ИЛ-78 преминаха...
          Общество

          Папа Лъв XIV критикува репресиите срещу мигрантите и големите фармацевтични компании

          Владимир Висоцки -
          Папа Лъв XIV повтори критиките си към „все по-нехуманните“ мерки, използвани за спиране на нелегалната имиграция, защитавайки спасителните операции в морето ден след смъртоносно...
          Политика

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп помилва съоснователя на Binance Чанпенг Жао

          Владимир Висоцки -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп помилва съоснователя на Binance Чанпенг Жао, осъден през 2023 г. за нарушения на законите срещу прането на пари. Той...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions