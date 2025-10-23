Битката за Пловдив: 1300 билета за феновете на Ботев

ПФК Ботев стартира продажбата на билети за градското дерби с Локомотив. Битката за Пловдив е на 1 ноември от 14:45 часа на стадиона в парк “Лаута“.

От “черно-белия“ клуб отпуснаха 1300 пропуска на цена от 20 лева за „жълто-черните“ фенове.

Билетите ще бъдат налични от утре (24.10) в 16:00 часа в клубния магазин и фен кафето на стадион “Христо Ботев“

В събота магазинът ще е с работно време от 10 до 17 часа, а в неделя ще работи от 11 до 16 часа, уточниха от клуба.