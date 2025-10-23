НА ЖИВО
      петък, 24.10.25
          Футбол

          Битката за Пловдив: 1300 билета за феновете на Ботев

          Двубоят между "смърфовете" и "канарчетата" е на 1 ноември от 14:45 часа на стадиона в парк “Лаута"

          Снимка: БГНЕС
          ПФК Ботев стартира продажбата на билети за градското дерби с Локомотив. Битката за Пловдив е на 1 ноември от 14:45 часа на стадиона в парк “Лаута“.

          От “черно-белия“ клуб отпуснаха 1300 пропуска на цена от 20 лева за „жълто-черните“ фенове.

          Билетите ще бъдат налични от утре (24.10) в 16:00 часа в клубния магазин и фен кафето на стадион “Христо Ботев“

          В събота магазинът ще е с работно време от 10 до 17 часа, а в неделя ще работи от 11 до 16 часа, уточниха от клуба. 

          ПФК Ботев стартира продажбата на билети за градското дерби с Локомотив. Битката за Пловдив е на 1 ноември от 14:45 часа на стадиона в парк "Лаута".

          От “черно-белия“ клуб отпуснаха 1300 пропуска на цена от 20 лева за „жълто-черните“ фенове.

          Билетите ще бъдат налични от утре (24.10) в 16:00 часа в клубния магазин и фен кафето на стадион “Христо Ботев“

          В събота магазинът ще е с работно време от 10 до 17 часа, а в неделя ще работи от 11 до 16 часа, уточниха от клуба. 

