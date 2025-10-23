НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 23.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Блестящ Викарио донесе точка на Тотнъм в Монако

          Срещата завърши 0:0, а домакините има за какво да съжаляват, тъй като пропуснаха доста положения

          0
          4
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Тотнъм си тръгна с точка от гостуването на Монако след блестящ мач на вратаря Гулиелмо Викарио. Срещата завърши 0:0, а домакините има за какво да съжаляват, тъй като пропуснаха доста положения.

          - Реклама -

          Викарио направи четири отлични спасявания през първото полувреме. Той отрази три удара на Фоларин Балогун и един ан Иклиучи. Италианецът бе блестящ и след почивката, когато отново спря двамата, а след това отрази удар от упор на Джордан Тезе с глава. Бившият халф на Ливърпул Такуми Минамино пък пропусна други три добри възможности.

          Тотнъм си тръгна с точка от гостуването на Монако след блестящ мач на вратаря Гулиелмо Викарио. Срещата завърши 0:0, а домакините има за какво да съжаляват, тъй като пропуснаха доста положения.

          - Реклама -

          Викарио направи четири отлични спасявания през първото полувреме. Той отрази три удара на Фоларин Балогун и един ан Иклиучи. Италианецът бе блестящ и след почивката, когато отново спря двамата, а след това отрази удар от упор на Джордан Тезе с глава. Бившият халф на Ливърпул Такуми Минамино пък пропусна други три добри възможности.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Пропуските попречиха на Аталанта

          Станимир Бакалов -
          Футболистите на Аталанта направиха куп пропуски, с което не успяха да спечелят срещу Славия (Прага) в двубой от третия кръг на основната фаза на...
          Спорт

          Спортинг обърна десет от Марсилия

          Станимир Бакалов -
          Спортинг Лисабон победи Марсилия с 2:1 у дома в мач от третия кръг на Шампионска лига. "Фокейците" поведоха в 14-ата минута с гол на...
          Спорт

          Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

          Станимир Бакалов -
          Отборът на Челси води срещу тима на Аякс с 5:1 в среща от 3-тия кръг в основната схема на Шампионската лига. "Сините" получиха страхотен подарък...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions