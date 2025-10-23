НА ЖИВО
          - Реклама -
          Близо 6000 туристи посетиха пещерата „Добростански бисер“ край Асеновград

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Пещерата „Добростански бисер“, едно от най-емблематичните природни богатства на Родопите, приключи активния си туристически сезон с впечатляващи резултати. От 1 май до 30 септември обектът е бил посетен от около 5740 души, а приходите в бюджета на ОП „Туризъм“ – Асеновград възлизат на 41 035 лева.

          За сравнение, през същия период на миналата година пещерата е посрещнала около 5600 туристи, с приходи от 36 114 лева – доказателство за нарастващия интерес към природната забележителност.

          Сред посетителите има не само българи от различни краища на страната, но и множество чуждестранни туристи – от Италия, Германия, Испания, Русия, Полша, Турция, Гърция, Швейцария, Англия, Финландия, Холандия, Китай и САЩ.

          „Интересът към пещерата се увеличава всяка година, а „Добростански бисер“ се превръща във все по-популярна дестинация за екотуризъм,“ посочват от ОП „Туризъм“ – Асеновград.

          Пещерата е отворена за посещения от май до септември, когато е безопасно за туристи и не се нарушава естествената среда на прилепите, които зимуват там през студените месеци. Разположена над село Добростан, тя се счита за едно от най-красивите и достъпни природни чудеса в района на Асеновград.

