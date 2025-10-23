НА ЖИВО
          БНБ с първи коментар: Няма банков риск за страната след американските санкции

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Българската народна банка (БНБ) извършва анализ на въздействието върху банковата система в страната след налагането на санкции от страна на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ спрямо руските енергийни компании „Роснефт“ и „Лукойл“, техните дъщерни дружества и всички компании, в които те притежават над 50% дял.

          Санкциите са въведени въз основа на Изпълнителна заповед 14024„Blocking Property with Respect to Specified Harmful Foreign Activities of the Government of the Russian Federation“.

          Няма риск за стабилността на банковата система

          „На системно равнище не се установява наличие на пряк кредитен риск, който да засяга стабилността на банковата система в страната“, се посочва в официалната позиция на БНБ, публикувана на сайта на институцията.

          От централната банка уточняват, че потенциално засегнатите юридически лица у нас са сред значимите стопански субекти, чиито финансови потоци се обслужват от български банки.

          Преходен период за уреждане на текущи задължения

          БНБ отбелязва, че според мерките, обявени от OFAC, за някои дейности и договорни отношения е предвиден преходен (wind-down) период, който дава възможност за уреждане на текущи задължения в рамките на определен срок.

          Решенията остават в ръцете на банките

          „Кредитните институции самостоятелно ще вземат решения относно своите договорни взаимоотношения с потенциално засегнати клиенти“, уточнява БНБ.

          Това ще се извършва при стриктно спазване на европейското и националното законодателство, включително Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), и с оценка на риска от вторични санкции при евентуално нарушаване на режима на OFAC.

          Постоянен мониторинг и координация

          Централната банка е в тясна координация с Министерството на финансите и други национални органи за оценка на въздействието на санкциите и при нужда — за предприемане на допълнителни мерки.

          „Българската народна банка продължава да следи развитието на ситуацията, като поддържа активна комуникация с националните и международните институции, и ще информира обществеността при наличие на обстоятелства, изискващи допълнителни действия или разяснения“, завършва позицията на БНБ.

