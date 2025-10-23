БНБ с първи коментар: Няма банков риск за страната след американските санкции

Българската народна банка (БНБ) извършва анализ на въздействието върху банковата система в страната след налагането на санкции от страна на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ спрямо руските енергийни компании „Роснефт“ и „Лукойл“, техните дъщерни дружества и всички компании, в които те притежават над 50% дял.
- Реклама -
Санкциите са въведени въз основа на Изпълнителна заповед 14024 – „Blocking Property with Respect to Specified Harmful Foreign Activities of the Government of the Russian Federation“.
Няма риск за стабилността на банковата система
От централната банка уточняват, че потенциално засегнатите юридически лица у нас са сред значимите стопански субекти, чиито финансови потоци се обслужват от български банки.
Преходен период за уреждане на текущи задължения
БНБ отбелязва, че според мерките, обявени от OFAC, за някои дейности и договорни отношения е предвиден преходен (wind-down) период, който дава възможност за уреждане на текущи задължения в рамките на определен срок.
Решенията остават в ръцете на банките
Това ще се извършва при стриктно спазване на европейското и националното законодателство, включително Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), и с оценка на риска от вторични санкции при евентуално нарушаване на режима на OFAC.
Постоянен мониторинг и координация
Централната банка е в тясна координация с Министерството на финансите и други национални органи за оценка на въздействието на санкциите и при нужда — за предприемане на допълнителни мерки.
Българската народна банка (БНБ) извършва анализ на въздействието върху банковата система в страната след налагането на санкции от страна на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ спрямо руските енергийни компании „Роснефт“ и „Лукойл“, техните дъщерни дружества и всички компании, в които те притежават над 50% дял.
- Реклама -
Санкциите са въведени въз основа на Изпълнителна заповед 14024 – „Blocking Property with Respect to Specified Harmful Foreign Activities of the Government of the Russian Federation“.
Няма риск за стабилността на банковата система
От централната банка уточняват, че потенциално засегнатите юридически лица у нас са сред значимите стопански субекти, чиито финансови потоци се обслужват от български банки.
Преходен период за уреждане на текущи задължения
БНБ отбелязва, че според мерките, обявени от OFAC, за някои дейности и договорни отношения е предвиден преходен (wind-down) период, който дава възможност за уреждане на текущи задължения в рамките на определен срок.
Решенията остават в ръцете на банките
Това ще се извършва при стриктно спазване на европейското и националното законодателство, включително Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), и с оценка на риска от вторични санкции при евентуално нарушаване на режима на OFAC.
Постоянен мониторинг и координация
Централната банка е в тясна координация с Министерството на финансите и други национални органи за оценка на въздействието на санкциите и при нужда — за предприемане на допълнителни мерки.
Този път ще е по- лошо от онази Соросова зима!