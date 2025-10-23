НА ЖИВО
          Борисов: Може да останем и без горива

          Снимка: БГНЕС
          Лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов предупреди, че ситуацията не е шега и в един даден момент може да останем и без горива, след наложените санкции от САЩ на „Лукойл“, каза той пред журналисти в парламента.

          „Не е шега работа, можем да останем и без горива след известно време и в един даден момент.“

          По думите му вече са проведени разговори с министъра на финансите и с управителя на БНБ, с които е договорено много внимателно проследяване на ситуацията около „Лукойл“.

          Борисов призова да се обърне внимание и на санкциите срещу банките, които обработват плащанията за покупка на петрол. Той добави, че управляващите са подготвили второ четене на проектозакона за инвестициите, за да имат всички опции за евентуално действие, ако се наложи.

          Според бившия премиер санкциите срещу „Лукойл“ могат да бъдат променени още през следващия месец.

          „Сега има време президентът Владимир Путин да разсъждава върху санкциите и ако има реакции, да бъдат свалени. Това е играта на големите към момента.“

          Борисов посочи, че подобна сделка за „Лукойл“ ще бъде разглеждана не само от националните органи, но и от минимум четири централи в света. Той изрази увереност, че ДАНС е най-уважаваната служба в САЩ от нашите партньори.

          По отношение на кадровите промени, Борисов увери, че Антон Славчев няма да заеме поста председател на ДАНС, а за Деньо Денев той нямаше забележки относно работата му.

          В заключение бившият премиер отбеляза:

          „В момента у нас, ако искаш да уязвиш някого, му казваш, че е човек на Делян Пеевски.“

