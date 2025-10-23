Борисов: Може да останем и без горива

Лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисовпредупреди, че ситуацията не е шега и в един даден момент може да останем и без горива, след наложените санкции от САЩ на „Лукойл“, каза той пред журналисти в парламента.
По думите му вече са проведени разговори с министъра на финансите и с управителя на БНБ, с които е договорено много внимателно проследяване на ситуацията около „Лукойл“.
Борисов призова да се обърне внимание и на санкциите срещу банките, които обработват плащанията за покупка на петрол. Той добави, че управляващите са подготвили второ четене на проектозакона за инвестициите, за да имат всички опции за евентуално действие, ако се наложи.
Според бившия премиер санкциите срещу „Лукойл“ могат да бъдат променени още през следващия месец.
Борисов посочи, че подобна сделка за „Лукойл“ ще бъде разглеждана не само от националните органи, но и от минимум четири централи в света. Той изрази увереност, че ДАНС е най-уважаваната служба в САЩ от нашите партньори.
По отношение на кадровите промени, Борисов увери, че Антон Славчев няма да заеме поста председател на ДАНС, а за Деньо Денев той нямаше забележки относно работата му.
В заключение бившият премиер отбеляза:
Лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисовпредупреди, че ситуацията не е шега и в един даден момент може да останем и без горива, след наложените санкции от САЩ на „Лукойл“, каза той пред журналисти в парламента.
По думите му вече са проведени разговори с министъра на финансите и с управителя на БНБ, с които е договорено много внимателно проследяване на ситуацията около „Лукойл“.
Борисов призова да се обърне внимание и на санкциите срещу банките, които обработват плащанията за покупка на петрол. Той добави, че управляващите са подготвили второ четене на проектозакона за инвестициите, за да имат всички опции за евентуално действие, ако се наложи.
Според бившия премиер санкциите срещу „Лукойл“ могат да бъдат променени още през следващия месец.
Борисов посочи, че подобна сделка за „Лукойл“ ще бъде разглеждана не само от националните органи, но и от минимум четири централи в света. Той изрази увереност, че ДАНС е най-уважаваната служба в САЩ от нашите партньори.
По отношение на кадровите промени, Борисов увери, че Антон Славчев няма да заеме поста председател на ДАНС, а за Деньо Денев той нямаше забележки относно работата му.
Е, тогава ще горим наред!
Боко лично де уязвява, а шиши доста отдавна се канеше да го вкара в затвора, сега вече той ще има възможност да изпълни обещанията си.