Бойко Борисов: Връщаме всички коли и шофьори на Президентството

Борисов коментира темата с автомобилите, използвани от президентската институция, след като държавният глава Румен Радев обяви, че ще се придвижва с личния си автомобил.
Той добави, че Президентството трябва да обяви конкурс за служебни автомобили, както правят и останалите институции.
Припомняме, че на 16 октомври президентът Румен Радев изпрати писмо до началника на Националната служба за охрана във връзка с приетите промени в Закона за НСО. В него държавният глава обяви, че от 20 октомври ще пътува с личния си автомобил – в знак на солидарност със служителите от администрацията си, които са принудени да използват собствените си коли за служебни ангажименти.
Няколко дни по-късно парламентарната група на „ДПС – Ново начало“ призова министъра на финансите да осигури ресурс за закупуване на автомобили за президентската администрация.
