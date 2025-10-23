Бойко Борисов: Връщаме всички коли и шофьори на Президентството

„Помолих финансовия министър всички коли и шофьори, които е ползвал президентът, с постановление да бъдат прехвърлени на Президентството. Става дума за заплати, горива, части, служители“, съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

Борисов коментира темата с автомобилите, използвани от президентската институция, след като държавният глава Румен Радев обяви, че ще се придвижва с личния си автомобил.

„Отпред и отзад джипове, а в средата – 'Шкода'… Това е цирк. Никой не е взел бронираните автомобили на Радев, негова воля е да се качи на своя лична кола. Днес му връщаме автомобилите, както и тези на администрацията", заяви Борисов.

Той добави, че Президентството трябва да обяви конкурс за служебни автомобили, както правят и останалите институции.

„Държавният глава не иска да пусне обществена поръчка като всички други институции, но днес ще му се върне всичко. Президентската власт всеки ден разединява“, коментира още лидерът на ГЕРБ.

Припомняме, че на 16 октомври президентът Румен Радев изпрати писмо до началника на Националната служба за охрана във връзка с приетите промени в Закона за НСО. В него държавният глава обяви, че от 20 октомври ще пътува с личния си автомобил – в знак на солидарност със служителите от администрацията си, които са принудени да използват собствените си коли за служебни ангажименти.

Няколко дни по-късно парламентарната група на „ДПС – Ново начало“ призова министъра на финансите да осигури ресурс за закупуване на автомобили за президентската администрация.