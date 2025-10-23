Божанов: Промените в Закона за ДАНС са в интерес на Пеевски

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че формацията няма да подкрепи промените в Закона за ДАНС, тъй като според него те обслужват интересите на Делян Пеевски.

„Не подкрепяме промяната, която е изцяло в интерес на Делян Пеевски да си инсталира свой председател", каза Божанов.

Той добави, че предстои да се види дали новият ръководител на ДАНС ще бъде Деньо Денев или Антон Славчев.

По думите му назначаването на човек, свързан със санкциониран по закона „Магнитски“, ще навреди на отношенията на България със САЩ и Великобритания: