Божидар Саръбоюков: Искам да постигна нещо в световния елит, целта ми е да съм в топ 8

Божидар Саръбоюков застана пред медиите на пресконференция в Пресклуб България, на която беше отличен с награда „Сребърен Сокол“ за Пробив в световния спорт. Състезателят ни стана европейски шампион в скок на дължина в зала в Апелдоорн през март, както и европейски вицешампион за младежи. На Световното първенство в Токио пък той остана на пето място.

След два дни Саръбоюков ще бъде в Грузия за тържествената церемония на Европейската атлетика за излъчване на Изгряваща звезда. Божидар е един от тримата номинирани за наградата. За втора година той стана и Изгряваща звезда на Балканските атлетическите федерации.

„Общо взето това е най-сполучливата година от моята кариера. Зимата европейското злато. Това е нещо, за което всеки спортист мечтае. През летния сезон очаквах малко по-добри резултати. Подготовката ми показваше, че това е възможно. Но това е спортът, невинаги се получава. Голямото ми разочарование е заради резултатите, които показах. За психическото напрежение не оказва голямо влияние. Има по-зле в това отношение, на световно ниво дори, които скачат повече от мен. То е почти еднакво, когато си опитен състезател. Грешките не са от това. Бях много добре подготвен, просто понякога трябва и технически да се поработи. Ще наблягаме сега на техниката“, призна Саръбоюков и продължи:

„На тренировки винаги са се получавали по-лошо нещата отколкото на самите състезания. Спрямо постигнатото на тренировка, знам какво мога да постигна на състезание. Именно заради това смятам, че мога да постигна повече от въпросното 8.19 м“.

Относно това дали евентуално би участвал в състезания в тройния скок. „Не сме го обмисляли. Все още не знам. Казах в едно друго интервю, отвътре ме гори да мина първо границата от 17 м и тогава да спра, защото знам, че ми е във физическите качества и данни. Дори ако спрем да поработим само в тази насока, смятам, че няма да ми е толкова трудно да постигна този резултат. Но не виждам много смисъл да го търся“.

„То вълнението е минало спрямо сезона. Радвам се, че тази година съм сред тримата номинирани. Надявам се да се оцени трудът ми и, дай Боже, да я спечеля, смятам, че не е невъзможно. Ще разберем след два дни“.

„Още не сме започнали, колкото и да е учудващо, подготовката. Следващата стартираме. За първи път ще процедираме така и ще почнем по-късно. Предпочитам подготовката ми да е в собствения град. Тренираме засега в Харманли, но впоследствие можем да решим нещо различно за друг тип подготовка. Не работим по план с моя треньор. Седмица за седмица се готвим. Каквито и планове да правиш, никога не можеш да знаеш как ще се чувстваш утре“, каза още Саръбоюков.

По отношение на това, което му предстои догодина, той разкри: „Най-важното е Световното в зала и след това лятото има Европейско на открито. Искам да постигна нещо в световния елит, така че искам повече да се съсредоточа към Световното. За лятото Европейското, живот и здраве, е следващото състезание. Да наблегнем повече на турнири и състезания. Лятото искам да участвам повече и в Диамантените лиги. Тази година заради нелепа контузия това не беше възможно тази година. Септември месец ще има топ 8 ранкинга много голямо състезание и ще има голяма финансова награда. Това ми е цел. Да съм в топ 8 в световния ранкинг. За резултат няма да казвам число. Искам да подобря националния рекорд и в зала, и на открито. Оттам-нагоре всичко е бонус“, завърши Божидар Саръбоюков.