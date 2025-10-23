ЧУДОВИЩНО: Убиецът от Люляково запалил живи роднините си

Потресаващи подробности излязоха наяве по време на заседанието за мярката за неотклонение на 25-годишния Фахри Мустафа, обвинен в убийството на собствената си майка, леля и сестра в село Люляково, община Руен.

Според химическа експертиза, представена в съда от прокурор Дарин Христов, трите жертви са били простреляни, след това нарязани с нож, а накрая запалени – докато все още били живи.

„В кръвта на починалите е установено наличие на високи нива на въглероден диоксид – при 13-годишното момиче 48%, а при майката и лелята около 18%. Това означава, че по време на пожара, който е избухнал след стрелбата, те са били живи“, заяви прокурор Христов пред съда.

Жестокост и нови доказателства

Прокурорът внесе в съда нови доказателства, които, по думите му, „хвърлят съвсем нова светлина върху мащаба на жестокостта“.

Фахри Мустафа беше докаран с тежка охрана, окован с вериги на ръцете и краката. Поведението му в залата беше объркано и несвързано – той мънкаше нечленоразделно и на няколко пъти повтори:

„Нямам пушка. Не съм авджия. Живея в тоалетна. Не искам да бъда задържан.“

Съдът отдели над 10 минути, за да установи самоличността му, тъй като обвиняемият дори не знаеше собствения си ЕГН.

Адвокатът на обвиняемия: „Най-доброто е да остане в ареста“

Служебният защитник адвокат Стефан Кенов обяви още преди заседанието, че „най-добрата мярка за Фахри е задържане под стража“, аргументирайки се, че това е единственото безопасно решение за обществото.

„Въпреки че няма предишни присъди, деянието е изключително жестоко и с висока степен на обществена опасност. Той няма постоянен адрес, живее в тоалетната на стадиона в Люляково и няма средства за гаранция. За него и за околните най-доброто би било да остане в ареста“, каза Кенов пред магистратите.

Свидетелски показания и съдебна перспектива

По делото вече е разпитан единственият очевидец – 7-годишното братче на обвиняемия Фахри, което оцеля при нападението. Разпитани са и съседи, с които детето е говорило веднага след стрелбата.