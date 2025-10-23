НА ЖИВО
          Данчо Караджов взривява екрана във филма „Легендите на България" по Евроком

          На 25 октомври от 20:00 часа телевизия Евроком ще представи специалния филм „Легендите на България“ – впечатляваща продукция, посветена на най-успешното музикално турне на 2025 година. Трите големи концерта – във Велико Търново, Пловдив и Варна – събраха хиляди зрители и превърнаха турнето в истински празник на българската песен.

          Сред най-силните и емоционални моменти е появата на Данчо Караджов, чийто глас и харизма продължават да вълнуват поколения. На сцената прозвучаха незабравимите хитове „Да те жадувам“, „Спри се“, „Сбогом“ и „Луда нощ“ – песни, които превърнаха вечерите на турнето в истински рок спектакли под открито небе.

          Филмът показва не само концертните изпълнения, но и специални кадри зад кулисите, искрените срещи с фенове и атмосферата на едно турне, което докосна сърцата на публиката. „Легендите на България“ е не просто музика – това е история, енергия и дух, които ни напомнят защо обичаме българските изпълнители.

          Не пропускайте Данчо Караджов във филма „Легендите на България“ – на 25 октомври, от 20:00 часа, само по телевизия Евроком.
          Една вечер, в която България звучи с гласа на своите легенди.

