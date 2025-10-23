DeepState: Руските войски настъпват в Днепропетровска и Запорожка области

Проектът DeepState публикува нови карти, показващи настъплението на руските войски в Днепропетровска и Запорожка област.
Според актуализирани данни от картата, руската армия е напреднала близо до селата Вербове, Степне и Новогригоровка.
