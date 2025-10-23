Десет души загинаха при взрив на руско военно предприятие в Копейск

Броят на загиналите от експлозията в завод в Копейск нарасна до десет, съобщи губернаторът на Челябинска област Алексей Текслер, цитиран от РИА Новости.

- Реклама -

„Петима души са хоспитализирани. Състоянието им е стабилно, но сериозно. Двама пациенти са транспортирани до центъра за изгаряния, а други двама – до Регионална клинична болница № 1. Една пациентка остава в градската болница в Копейск, докато не може да бъде транспортирана“, написа той в Telegram.

Пожарът на мястото на инцидента е потушен. Спасители вече са пристигнали, за да разчистят развалините. Създадена е и психологическа служба на Министерството на извънредните ситуации. В градския район е обявено извънредно положение. Губернаторът подчерта, че няма доказателства за атака с дрон.

Две експлозии разтърсиха града предната вечер. Според източник, по време на инцидента в цеха са работили над 20 души. Следственият комитет е образувал дело за нарушение на правилата за индустриална безопасност. Властите обещаха да окажат цялата необходима помощ на семействата на загиналите и ранените. Поради трагедията 24 октомври е обявен за ден на траур.