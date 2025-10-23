НА ЖИВО
          Диана Хусеин: Нашето правителство е едно от малкото в Европа, което е против санкции срещу Израел

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Нетаняху няма да спре с войните, защото това е въпрос за личното оцеляване.“

          Това каза журналистката Диана Хусеин, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Хусеитн обясни още, че продължава да има проблем с допускането на хуманитарна помощ в Газа.

          Гостенката допълни, че България се позиционира зле в този конфликт. Тя припомни, че много държави по света изразяват силно критично отношение към Бенямин Нетаняху и дори го обвиняват в извършване на геноцид спрямо палестинците, но българското правителство е едно от малкото европейски, които са против санкции срещу Израел.

          „Все още Израел не допуска външни журналисти в Газа и ние реално нямаме представа какво се случва там“, обясни още гостенката.

