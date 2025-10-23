Директорът на Лувъра призна пропуски в сигурността след дръзкия обир

Директорът на Лувъра Лорънс дьо Кар призна, че външните стени на музея са били наблюдавани от недостатъчен брой камери, предаде АФП.

Изявлението ѝ дойде три дни след дръзкия обир посред бял ден, при който крадци задигнаха ценни бижута на стойност около 88 милиона евро.

„Въпреки усилията ни, въпреки ежедневната ни работа, ние се провалихме,“ призна Дьо Кар по време на изслушване в Сената — първото ѝ публично изявление след кражбата на 19 октомври.

Директорът уточни, че всички алармени системи са функционирали, но камерите за наблюдение не са обхващали достатъчно добре зоната, откъдето са проникнали крадците.

„Единствената камера, монтирана там, е насочена на запад и следователно не покрива балкона, откъдето е извършено проникването,“ поясни тя.

Според думите ѝ наблюдението на външните стени е било „крайно недостатъчно“ и се е извършвало с остаряла техника.

Въпреки критиките, Дьо Кар защити плана за сигурност на стойност 80 милиона евро, като отхвърли твърденията, че неговото изпълнение се бави.

„Първоначалните оценки сочат, че диамантената и изумрудена корона, която нападателите повредиха и изпуснаха при бягството си, може да бъде възстановена,“ добави директорът.

По-рано същия ден френският президент Еманюел Макрон разпореди ускоряване на мерките за сигурност в музея, след като той отново отвори врати за посетители.

Посетители се стекоха в Лувъра още при отварянето му в 9:00 ч. сутринта, но галерия „Аполон“ – мястото на кражбата – остана затворена за обществеността.