НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 23.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Директорът на Лувъра призна пропуски в сигурността след дръзкия обир

          0
          7
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Директорът на Лувъра Лорънс дьо Кар призна, че външните стени на музея са били наблюдавани от недостатъчен брой камери, предаде АФП.

          - Реклама -

          Изявлението ѝ дойде три дни след дръзкия обир посред бял ден, при който крадци задигнаха ценни бижута на стойност около 88 милиона евро.

          „Въпреки усилията ни, въпреки ежедневната ни работа, ние се провалихме,“ призна Дьо Кар по време на изслушване в Сената — първото ѝ публично изявление след кражбата на 19 октомври.

          Директорът уточни, че всички алармени системи са функционирали, но камерите за наблюдение не са обхващали достатъчно добре зоната, откъдето са проникнали крадците.

          „Единствената камера, монтирана там, е насочена на запад и следователно не покрива балкона, откъдето е извършено проникването,“ поясни тя.

          Според думите ѝ наблюдението на външните стени е било „крайно недостатъчно“ и се е извършвало с остаряла техника.

          Въпреки критиките, Дьо Кар защити плана за сигурност на стойност 80 милиона евро, като отхвърли твърденията, че неговото изпълнение се бави.

          „Първоначалните оценки сочат, че диамантената и изумрудена корона, която нападателите повредиха и изпуснаха при бягството си, може да бъде възстановена,“ добави директорът.

          По-рано същия ден френският президент Еманюел Макрон разпореди ускоряване на мерките за сигурност в музея, след като той отново отвори врати за посетители.

          Посетители се стекоха в Лувъра още при отварянето му в 9:00 ч. сутринта, но галерия „Аполон“ – мястото на кражбата – остана затворена за обществеността.

          Директорът на Лувъра Лорънс дьо Кар призна, че външните стени на музея са били наблюдавани от недостатъчен брой камери, предаде АФП.

          - Реклама -

          Изявлението ѝ дойде три дни след дръзкия обир посред бял ден, при който крадци задигнаха ценни бижута на стойност около 88 милиона евро.

          „Въпреки усилията ни, въпреки ежедневната ни работа, ние се провалихме,“ призна Дьо Кар по време на изслушване в Сената — първото ѝ публично изявление след кражбата на 19 октомври.

          Директорът уточни, че всички алармени системи са функционирали, но камерите за наблюдение не са обхващали достатъчно добре зоната, откъдето са проникнали крадците.

          „Единствената камера, монтирана там, е насочена на запад и следователно не покрива балкона, откъдето е извършено проникването,“ поясни тя.

          Според думите ѝ наблюдението на външните стени е било „крайно недостатъчно“ и се е извършвало с остаряла техника.

          Въпреки критиките, Дьо Кар защити плана за сигурност на стойност 80 милиона евро, като отхвърли твърденията, че неговото изпълнение се бави.

          „Първоначалните оценки сочат, че диамантената и изумрудена корона, която нападателите повредиха и изпуснаха при бягството си, може да бъде възстановена,“ добави директорът.

          По-рано същия ден френският президент Еманюел Макрон разпореди ускоряване на мерките за сигурност в музея, след като той отново отвори врати за посетители.

          Посетители се стекоха в Лувъра още при отварянето му в 9:00 ч. сутринта, но галерия „Аполон“ – мястото на кражбата – остана затворена за обществеността.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ЕС и Египет задълбочават партньорството си с нови споразумения за 4,6 милиарда долара

          Красимир Попов -
          Европейският съюз и Египет проведоха първата си съвместна среща на върха, на която подписаха няколко ключови заемни споразумения, включително пакет от 4,6 милиарда долара...
          Икономика

          UniCredit отчете рекордна печалба и затвърди позицията си сред най-силните банки в Европа

          Красимир Попов -
          Италианската банкова група UniCredit публикува силни финансови резултати за третото тримесечие, демонстрирайки устойчивост и стабилност на фона на предизвикателната икономическа среда в Европа, съобщи...
          Политика

          Гърция и Турция ще проведат нов кръг преговори за изграждане на доверие на 23 октомври в Измир

          Красимир Попов -
          Следващият кръг от преговорите между Гърция и Турция относно мерките за изграждане на доверие ще се състои на 23 октомври в Измир, съобщи гръцкото...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions