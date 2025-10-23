Два руски самолета навлязоха за кратко във въздушното пространство на Литва

Два руски самолета от анклава Калининград навлязоха за кратко във въздушното пространство на Литва, съобщиха от литовските военни.

Изтребител Сухой СУ-30 и танкер ИЛ-78 преминаха през литовското въздушно пространство на 700 метра височина, преди да го напуснат 18 секунди по-късно, вероятно по време на тренировка за въздушно зареждане, се казва в кратко изявление на страната членка на НАТО.

Два испански изтребителя Typhoon Eurofighters, част от въздушната патрулна мисия на НАТО в Балтийско море, бяха бързо разположени, предаде АФП.

Трите балтийски държави, всички членки на НАТО и твърди поддръжници на Украйна, граничат с Русия или нейния съюзник Беларус и са били изложени на нарушения на тяхната територия от руски самолети или дронове.

През септември три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха в естонското въздушно пространство над Финския залив и останаха там за около 12 минути.

Този инцидент накара Талин да поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН и активиране на член 4 от Северноатлантическия договор, който предвижда консултации между съюзниците в случай на заплаха за един от членовете му.