НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Два руски самолета навлязоха за кратко във въздушното пространство на Литва

          1
          100
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Два руски самолета от анклава Калининград навлязоха за кратко във въздушното пространство на Литва, съобщиха от литовските военни.

          - Реклама -

          Изтребител Сухой СУ-30 и танкер ИЛ-78 преминаха през литовското въздушно пространство на 700 метра височина, преди да го напуснат 18 секунди по-късно, вероятно по време на тренировка за въздушно зареждане, се казва в кратко изявление на страната членка на НАТО.

          Два испански изтребителя Typhoon Eurofighters, част от въздушната патрулна мисия на НАТО в Балтийско море, бяха бързо разположени, предаде АФП.

          Трите балтийски държави, всички членки на НАТО и твърди поддръжници на Украйна, граничат с Русия или нейния съюзник Беларус и са били изложени на нарушения на тяхната територия от руски самолети или дронове.

          През септември три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха в естонското въздушно пространство над Финския залив и останаха там за около 12 минути.

          Този инцидент накара Талин да поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН и активиране на член 4 от Северноатлантическия договор, който предвижда консултации между съюзниците в случай на заплаха за един от членовете му. 

          Два руски самолета от анклава Калининград навлязоха за кратко във въздушното пространство на Литва, съобщиха от литовските военни.

          - Реклама -

          Изтребител Сухой СУ-30 и танкер ИЛ-78 преминаха през литовското въздушно пространство на 700 метра височина, преди да го напуснат 18 секунди по-късно, вероятно по време на тренировка за въздушно зареждане, се казва в кратко изявление на страната членка на НАТО.

          Два испански изтребителя Typhoon Eurofighters, част от въздушната патрулна мисия на НАТО в Балтийско море, бяха бързо разположени, предаде АФП.

          Трите балтийски държави, всички членки на НАТО и твърди поддръжници на Украйна, граничат с Русия или нейния съюзник Беларус и са били изложени на нарушения на тяхната територия от руски самолети или дронове.

          През септември три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха в естонското въздушно пространство над Финския залив и останаха там за около 12 минути.

          Този инцидент накара Талин да поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН и активиране на член 4 от Северноатлантическия договор, който предвижда консултации между съюзниците в случай на заплаха за един от членовете му. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Белият дом: Срещата на Тръмп с Путин не е напълно изключена

          Владимир Висоцки -
          Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин „не е напълно изключена“. Това заяви говорителят на Белия дом Каролайн Ливит,...
          Общество

          Папа Лъв XIV критикува репресиите срещу мигрантите и големите фармацевтични компании

          Владимир Висоцки -
          Папа Лъв XIV повтори критиките си към „все по-нехуманните“ мерки, използвани за спиране на нелегалната имиграция, защитавайки спасителните операции в морето ден след смъртоносно...
          Политика

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп помилва съоснователя на Binance Чанпенг Жао

          Владимир Висоцки -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп помилва съоснователя на Binance Чанпенг Жао, осъден през 2023 г. за нарушения на законите срещу прането на пари. Той...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions