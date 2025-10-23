НА ЖИВО
          Дванадесетокласничка напръска със спрей съученичка в бургаско училище

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Пореден случай на агресия между ученици бе регистриран – този път в Бургас. В четвъртък сутринта се наложи евакуация на учениците от СУ „Иван Вазов“, след като дванадесетокласничка използвала лютив спрей по време на сбиване в коридора.

          Инцидентът станал в междучасие, когато две момичета от 12-и клас се скарали и започнали да се бият. При опит на дежурен учител да ги разтърве, едното момиче извадило флакон със спрей и напръскало съученичката си.

          Вследствие на това пострадали и учителката, както и други ученици, намиращи се наблизо. Трима души – двете момичета и преподавателката – са откарани за преглед в болница, а останалите ученици били изведени на двора.

          „Целият коридор започна да мирише лошо и всички се разкашляхме“, разказа ученичка пред Нова тв.

          Полицията е уведомена за инцидента, а училищното ръководство ще предприеме дисциплинарни мерки след изясняване на случая.

