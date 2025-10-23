ЕС и Египет задълбочават партньорството си с нови споразумения за 4,6 милиарда долара

Европейският съюз и Египет проведоха първата си съвместна среща на върха, на която подписаха няколко ключови заемни споразумения, включително пакет от 4,6 милиарда долара европейска помощ за Кайро, предаде АФП.

„Ще подпишем редица споразумения, които ще открият още повече бизнес възможности в Египет," заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, приветствайки египетския президент Абдел Фатах ел-Сиси.

Споразуменията се основават на стратегическото партньорство, подписано през март 2024 г., като ЕС се стреми да укрепи отношенията си с Египет — ключов съюзник в региона на Близкия изток.

Първата вноска от 1 милиард евро беше направена през декември 2024 г., а общата финансова подкрепа достига 5 милиарда евро.

В допълнение, Европейският съюз обяви инвестиции за 1,8 милиарда евро в партньорство с други европейски финансови институции и още 600 милиона евро целева помощ, от които 200 милиона евро ще бъдат насочени към контрол на миграцията.

Според Брюксел тези мерки ще засилят икономическата устойчивост на Египет, ще създадат нови работни места и ще ограничат нелегалната миграция чрез подобряване на условията в страната.

Срещата на върха беше определена от дипломати като „нова глава в отношенията между ЕС и Египет“, с акцент върху енергетиката, сигурността и икономическото сътрудничество.