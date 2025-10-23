ЕС и Зеленски на среща в Брюксел: замразените руски активи и войната в Украйна в центъра на разговорите

В Брюксел лидерите на Европейския съюз ще се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски по време на ключова среща на върха, посветена на сигурността и бъдещето на континента. Сред основните теми ще бъдат войната в Украйна, напрежението в Близкия изток, както и въпроси, свързани с отбраната, конкурентоспособността и климатичните политики.

Един от централните дебати ще бъде как ЕС да използва замразените руски активи за възстановяването на Украйна. Въпросът разделя част от европейските държави, тъй като решението има както икономически, така и правни последици.

„Украйна трябва да участва много активно във всякакви стъпки към прекратяване на огъня или постигане на някаква форма на споразумение. Но, разбира се, в процеса трябва да бъде ангажирана и по-широката европейска общност“, заяви Фабиан Цулег, анализатор от Европейския политически център.

Той подчерта, че подкрепата на Европа за Киев остава силна, а заплахата от Русия не засяга само Украйна, а цялата европейска сигурност.

„Заплахата за сигурността, която Русия представлява, не е насочена само към Киев, а към цяла Европа. Това е европейски въпрос“, добави Цулег.

Срещата идва в момент, когато Европейският съюз търси единна позиция не само по украинския конфликт, но и по напрегнатата ситуация в Близкия изток, която поставя нови предизвикателства пред външната политика и енергийната стабилност на Европа.