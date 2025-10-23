ЕС одобри 19-ия пакет санкции срещу Русия

Европейският съюз (ЕС) одобри 19-ия пакет от санкции срещу Русия заради войната ѝ в Украйна, включително забрана за внос на руски втечнен природен газ (ВПГ), съобщава Reuters.

„С удоволствие обявяваме, че току-що бяхме уведомени от останалата държава членка, че вече може да оттегли резервата си по 19-ия пакет от санкции“, се казва в изявление на датското председателство.

Словакия беше последната страна, която се съгласи с пакета, след като получи уверения от Европейската комисия относно високите цени на енергията и въздействието върху производителите на автомобили и тежката промишленост.

„Вследствие на това беше стартирана писмена процедура за одобрение от Съвета. Ако не бъдат получени възражения, пакетът ще бъде приет утре до 8:00 ч. сутринта“, добавиха от председателството.

Забраната за втечнен природен газ (LNG) ще влезе в сила на два етапа: краткосрочните договори ще приключат след шест месеца, а дългосрочните договори – от 1 януари 2027 г. Графикът изтегля пълното ембарго на ЕС за втечнен природен газ с една година по-рано от предишната пътна карта на Европейската комисия за прекратяване на зависимостта от руски изкопаеми горива.

Пакетът добавя и ограничения за пътуване на руски дипломати и санкции срещу 117 кораба от „сенчестия флот“ на Москва, предимно петролни танкери, с което общият им брой достига 558 кораба.

Последните санкции подчертават продължаващите усилия на блока да ограничи приходите на Москва от износ на енергия, като същевременно запази единството между държавите членки въпреки икономическия натиск.