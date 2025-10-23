ЕС одобри нови санкции срещу Русия, насочени към петролния и газовия сектор

Европейският съюз се съгласи да наложи нов пакет от санкции срещу Русия, насочен към намаляване на приходите на Москва от петрол и газ, съобщи Дания, която в момента председателства ЕС, предаде АФП.

- Реклама -

Това е деветнадесетият санкционен пакет, приет от началото на руското нахлуване в Украйна през 2022 г., и идва на фона на отслабващата енергия на мирната инициатива на американския президент Доналд Тръмп.

„ЕС запазва своята решимост да оказва икономически и политически натиск върху Кремъл, докато Русия не прекрати агресията си срещу Украйна,“ заяви датското председателство.

Основни мерки в новия пакет

Забрана за внос на втечнен природен газ (LNG) от Русия, която ще влезе в сила една година по-рано от първоначално предвиденото .

от Русия, която ще влезе в сила . Включване на над 100 танкера от така наречения „сенчест флот“ — остарели кораби, използвани за заобикаляне на ограниченията върху руския петролен износ — в черния списък на ЕС .

от така наречения „сенчест флот“ — остарели кораби, използвани за заобикаляне на ограниченията върху руския петролен износ — в . Ограничения върху пътуванията на руски дипломати, заподозрени в шпионаж. Те вече ще трябва да уведомяват властите в страната, където са акредитирани, за всяко пътуване извън нея.

Политически преговори и компромиси

Словакия временно блокираше приемането на пакета, настоявайки за защита на своята автомобилна индустрия от ефектите на климатичното законодателство на ЕС.

След допълнителни разговори словашкият премиер Роберт Фицо оттегли възраженията си, след като получи уверения за специални изключения за сектора.

Следващи стъпки

Пакетът ще бъде официално приет утре, непосредствено преди украинският президент Володимир Зеленски да се присъедини към лидерите на ЕС в Брюксел за разговори относно подкрепата за Украйна и прилагането на санкциите.

С новите мерки Европа цели да ограничи достъпа на Русия до петролни и газови приходи, които продължават да финансират войната, и да укрепи общата си енергийна и икономическа сигурност.