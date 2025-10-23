НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 23.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          ЕС одобри нови санкции срещу Русия, насочени към петролния и газовия сектор

          1
          26
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Европейският съюз се съгласи да наложи нов пакет от санкции срещу Русия, насочен към намаляване на приходите на Москва от петрол и газ, съобщи Дания, която в момента председателства ЕС, предаде АФП.

          - Реклама -

          Това е деветнадесетият санкционен пакет, приет от началото на руското нахлуване в Украйна през 2022 г., и идва на фона на отслабващата енергия на мирната инициатива на американския президент Доналд Тръмп.

          „ЕС запазва своята решимост да оказва икономически и политически натиск върху Кремъл, докато Русия не прекрати агресията си срещу Украйна,“ заяви датското председателство.

          Основни мерки в новия пакет

          • Забрана за внос на втечнен природен газ (LNG) от Русия, която ще влезе в сила една година по-рано от първоначално предвиденото.
          • Включване на над 100 танкера от така наречения „сенчест флот“ — остарели кораби, използвани за заобикаляне на ограниченията върху руския петролен износ — в черния списък на ЕС.
          • Ограничения върху пътуванията на руски дипломати, заподозрени в шпионаж. Те вече ще трябва да уведомяват властите в страната, където са акредитирани, за всяко пътуване извън нея.

          Политически преговори и компромиси

          Словакия временно блокираше приемането на пакета, настоявайки за защита на своята автомобилна индустрия от ефектите на климатичното законодателство на ЕС.
          След допълнителни разговори словашкият премиер Роберт Фицо оттегли възраженията си, след като получи уверения за специални изключения за сектора.

          Следващи стъпки

          Пакетът ще бъде официално приет утре, непосредствено преди украинският президент Володимир Зеленски да се присъедини към лидерите на ЕС в Брюксел за разговори относно подкрепата за Украйна и прилагането на санкциите.

          С новите мерки Европа цели да ограничи достъпа на Русия до петролни и газови приходи, които продължават да финансират войната, и да укрепи общата си енергийна и икономическа сигурност.

          Европейският съюз се съгласи да наложи нов пакет от санкции срещу Русия, насочен към намаляване на приходите на Москва от петрол и газ, съобщи Дания, която в момента председателства ЕС, предаде АФП.

          - Реклама -

          Това е деветнадесетият санкционен пакет, приет от началото на руското нахлуване в Украйна през 2022 г., и идва на фона на отслабващата енергия на мирната инициатива на американския президент Доналд Тръмп.

          „ЕС запазва своята решимост да оказва икономически и политически натиск върху Кремъл, докато Русия не прекрати агресията си срещу Украйна,“ заяви датското председателство.

          Основни мерки в новия пакет

          • Забрана за внос на втечнен природен газ (LNG) от Русия, която ще влезе в сила една година по-рано от първоначално предвиденото.
          • Включване на над 100 танкера от така наречения „сенчест флот“ — остарели кораби, използвани за заобикаляне на ограниченията върху руския петролен износ — в черния списък на ЕС.
          • Ограничения върху пътуванията на руски дипломати, заподозрени в шпионаж. Те вече ще трябва да уведомяват властите в страната, където са акредитирани, за всяко пътуване извън нея.

          Политически преговори и компромиси

          Словакия временно блокираше приемането на пакета, настоявайки за защита на своята автомобилна индустрия от ефектите на климатичното законодателство на ЕС.
          След допълнителни разговори словашкият премиер Роберт Фицо оттегли възраженията си, след като получи уверения за специални изключения за сектора.

          Следващи стъпки

          Пакетът ще бъде официално приет утре, непосредствено преди украинският президент Володимир Зеленски да се присъедини към лидерите на ЕС в Брюксел за разговори относно подкрепата за Украйна и прилагането на санкциите.

          С новите мерки Европа цели да ограничи достъпа на Русия до петролни и газови приходи, които продължават да финансират войната, и да укрепи общата си енергийна и икономическа сигурност.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          16-годишно момиче почина след колапс пред бар в Атина

          Красимир Попов -
          16-годишно момиче беше намерено без съзнание пред бар в атинския квартал Гази в ранните часове на 19 октомври и по-късно почина в болница „Евангелизмос“,...
          Политика

          Белгия проявява интерес към използване на затвори в Косово

          Красимир Попов -
          Белгия е изразила интерес към използването на затвори в Косово, съобщи Радио „Свободна Европа“, позовавайки се на Косовската служба за затворите (SHKK). През последните седмици...
          Политика

          ЕС и Египет задълбочават партньорството си с нови споразумения за 4,6 милиарда долара

          Красимир Попов -
          Европейският съюз и Египет проведоха първата си съвместна среща на върха, на която подписаха няколко ключови заемни споразумения, включително пакет от 4,6 милиарда долара...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions