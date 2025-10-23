Евакуация минути след отварянето: Учение стресна посетителите на столичен мол

Минутите след отварянето на столичния мол „Парк Център“ се превърнаха в неочаквано изпитание за посетителите и служителите. Само четири минути след отварянето му в 10:00 ч., търговският център, разположен срещу хотел „Хемус“, бе евакуиран.
По информация на NOVA, впоследствие става ясно, че евакуацията е била част от учение. Въпреки това, ситуацията предизвика смут сред хората, които тъкмо били започнали деня си с пазаруване или кафе в търговския комплекс.
„Парк Център“ е най-старият търговски център в София, разположен на ключовото кръстовище между булевардите „Черни връх“ и „Арсеналски“ в район „Триадица“.
Лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов предупреди, че ситуацията не е шега и в един даден момент може да останем и без горива, след наложените санкции от САЩ на „Лукойл“, каза той пред журналисти в парламента.
