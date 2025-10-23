НА ЖИВО
          Евакуация минути след отварянето: Учение стресна посетителите на столичен мол

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Минутите след отварянето на столичния мол „Парк Център“ се превърнаха в неочаквано изпитание за посетителите и служителите. Само четири минути след отварянето му в 10:00 ч., търговският център, разположен срещу хотел „Хемус“, бе евакуиран.

          По информация на NOVA, впоследствие става ясно, че евакуацията е била част от учение. Въпреки това, ситуацията предизвика смут сред хората, които тъкмо били започнали деня си с пазаруване или кафе в търговския комплекс.

          Eвакуация на служители и посетители на столичен мол Eвакуация на служители и посетители на столичен мол

          „Всички бяхме помолени да напуснем сградата. Изглеждаше сериозно, докато не обявиха, че е само учение,“ разказва свидетел пред „Труд news“.

          „Парк Център“ е най-старият търговски център в София, разположен на ключовото кръстовище между булевардите „Черни връх“ и „Арсеналски“ в район „Триадица“.

