      четвъртък, 23.10.25
          Eвакуация на служители и посетители на столичен мол

          Снимка: БГНЕС
          Посетителите и служителите на столичния Парк Център бяха евакуирани от сградата на мола, съобщава „Труд news“.

          Към момента не е известна причината за внезапното извеждане на хората, а официална информация от МВР все още няма.

          Парк Център е най-старият търговски център в София, разположен срещу хотел „Хемус“, на кръстовището на булевардите „Черни връх“ и „Арсеналски“ в район „Триадица“.

