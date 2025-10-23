Eвакуация на служители и посетители на столичен мол

Посетителите и служителите на столичния Парк Център бяха евакуирани от сградата на мола, съобщава „Труд news“.

Към момента не е известна причината за внезапното извеждане на хората, а официална информация от МВР все още няма.

Парк Център е най-старият търговски център в София, разположен срещу хотел „Хемус“, на кръстовището на булевардите „Черни връх“ и „Арсеналски“ в район „Триадица“.