Федерацията по Баскетбол ще обяви новия селекционер идната седмица

Българската федерация по баскетбол (БФБ) съобщи, че името на новия старши треньор на мъжкия национален отбор ще стане ясно следващата седмица, след провеждането на заседание на Управителния съвет на 28 октомври.

Решението идва след заседанието на УС на федерацията от 22 октомври, на което членовете са решили да си дадат допълнително време, за да се запознаят подробно с всички кандидатури за поста.

„Целта е да се гарантира информирано, отговорно и стратегически обосновано решение, което да отговаря на дългосрочните интереси и развитието на българския баскетбол“, се посочва в официалното съобщение на БФ Баскетбол.

Националният отбор остана без селекционер след раздялата с Росен Барчовски, който бе начело на тима в последните години.

„Федерацията остава ангажирана с принципите на прозрачност, професионализъм и устойчиво развитие на националните отбори“, допълват от БФБ.

Окончателното решение за новия наставник ще бъде взето на 28 октомври от 14:00 ч., когато ще се проведе следващото заседание на Управителния съвет.