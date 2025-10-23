Федерацията по Баскетбол ще обяви новия селекционер идната седмица

Българската федерация по баскетбол (БФБ) съобщи, че името на новия старши треньор на мъжкия национален отбор ще стане ясно следващата седмица, след провеждането на заседание на Управителния съвет на 28 октомври.
Решението идва след заседанието на УС на федерацията от 22 октомври, на което членовете са решили да си дадат допълнително време, за да се запознаят подробно с всички кандидатури за поста.
Националният отбор остана без селекционер след раздялата с Росен Барчовски, който бе начело на тима в последните години.
Окончателното решение за новия наставник ще бъде взето на 28 октомври от 14:00 ч., когато ще се проведе следващото заседание на Управителния съвет.
