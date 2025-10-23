НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 23.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортБаскетбол

          Филаделфия излъга Бостън като гост за старт на сезона в НБА

          Победи постигнаха още Кливланд, Шарлът, Орландо, Торонто, Чикаго, Мемфис, Милуоки, Юта, Минесота, Сан Антонио и Финикс

          0
          2
          Снимка: https://www.designrush.com/best-designs/logo/nba-logo-design
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Филаделфия 76-ърс започна новия сезон в Националната баскетболна асоциация с драматична победа. Фили надви Бостън Селтикс със 117:116 като гост в „Ти Ди Гардън“, като срещата ще се запомни с историческия дебют на новобранеца Ви Джей Еджкомб.

          - Реклама -

          20-годишният гард, родом от Бахамите, заби 34 точки за успеха, което е най-доброто постижение за дебют в Лигата от 43-те пункта на Уилт Чембърлейн на 24 октомври, 1959 г. Еджкомб подпали „келтите“ с 5 тройки, като добави 7 борби, 3 асистенции и 1 кражба в паметния си първи мач в НБА.

          Тайрийз Макси беше най-резултатен за победителите с 40 точки, включително 7/9 зад арката. Джоел Ембийд изпита трудности и завърши с едва четири пункта за 20-те си минути на паркета. Иначе, Доминик Барлоу вкара 13, а Кели Убре-младши и Куентин Граймс се отчетоха с по 10 точки за Сиксърс.

          За домакините Джейлън Браун и Дерик Уайт комбинираха за общо 50 точки – по 25 всеки, но това не беше достатъчно в отсъствието на дълготрайно контузената им звезда Джейсън Тейтъм. Неемиас Кета и Пейтън Причард завършиха съответно с по 17 и 16 пункта, а Анфърни Саймънс добави 13 от пейката.

          В следващите си мачове Селтикс гостуват на Ню Йорк Никс, а Филаделфия е домакин на Шарлът Хорнетс.

          Останалите резултати:

          Ню Йорк Никс – Кливланд Кавалиърс 119:111

          Шарлът Хорнетс – Бруклин Нетс 136:117

          Орландо Меджик – Маями Хийт 125:121

          Атланта Хоукс – Торонто Раптърс 118:138

          Чикаго Булс – Детройт Пистънс 115:111

          Мемфис Гризлис – Ню Орлиънс Пеликанс 128:122

          Милуоки Бъкс – Вашингтон Уизардс 133:120

          Юта Джаз – Ел Ей Клипърс 129:108

          Далас Маверикс – Сан Антонио Спърс 92:125

          Финикс Сънс – Сакраменто Кингс 120:116

          Портланд Трейл Блейзърс – Минесота Тимбъруулвс 114:118

          Филаделфия 76-ърс започна новия сезон в Националната баскетболна асоциация с драматична победа. Фили надви Бостън Селтикс със 117:116 като гост в „Ти Ди Гардън“, като срещата ще се запомни с историческия дебют на новобранеца Ви Джей Еджкомб.

          - Реклама -

          20-годишният гард, родом от Бахамите, заби 34 точки за успеха, което е най-доброто постижение за дебют в Лигата от 43-те пункта на Уилт Чембърлейн на 24 октомври, 1959 г. Еджкомб подпали „келтите“ с 5 тройки, като добави 7 борби, 3 асистенции и 1 кражба в паметния си първи мач в НБА.

          Тайрийз Макси беше най-резултатен за победителите с 40 точки, включително 7/9 зад арката. Джоел Ембийд изпита трудности и завърши с едва четири пункта за 20-те си минути на паркета. Иначе, Доминик Барлоу вкара 13, а Кели Убре-младши и Куентин Граймс се отчетоха с по 10 точки за Сиксърс.

          За домакините Джейлън Браун и Дерик Уайт комбинираха за общо 50 точки – по 25 всеки, но това не беше достатъчно в отсъствието на дълготрайно контузената им звезда Джейсън Тейтъм. Неемиас Кета и Пейтън Причард завършиха съответно с по 17 и 16 пункта, а Анфърни Саймънс добави 13 от пейката.

          В следващите си мачове Селтикс гостуват на Ню Йорк Никс, а Филаделфия е домакин на Шарлът Хорнетс.

          Останалите резултати:

          Ню Йорк Никс – Кливланд Кавалиърс 119:111

          Шарлът Хорнетс – Бруклин Нетс 136:117

          Орландо Меджик – Маями Хийт 125:121

          Атланта Хоукс – Торонто Раптърс 118:138

          Чикаго Булс – Детройт Пистънс 115:111

          Мемфис Гризлис – Ню Орлиънс Пеликанс 128:122

          Милуоки Бъкс – Вашингтон Уизардс 133:120

          Юта Джаз – Ел Ей Клипърс 129:108

          Далас Маверикс – Сан Антонио Спърс 92:125

          Финикс Сънс – Сакраменто Кингс 120:116

          Портланд Трейл Блейзърс – Минесота Тимбъруулвс 114:118

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Яник Синер даде само 2 гейма на опонента си във Виена

          Николай Минчев -
          Яник Синер започна с гръмотевична победа участието си на турнира във Виена. В австрийската столица шампионът от 2023 даде само два гейма на германеца...
          Спорт

          Напукана, износена и опасна: пистата на „Васил Левски“

          Дамяна Караджова -
          Пистата на Националния стадион „Васил Левски“ отдавна не прилича на място за шампиони.
          Спорт

          Федерацията по Баскетбол ще обяви новия селекционер идната седмица

          Георги Петров -
          Българската федерация по баскетбол (БФБ) съобщи, че името на новия старши треньор на мъжкия национален отбор ще стане ясно следващата седмица, след провеждането на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions