Филаделфия излъга Бостън като гост за старт на сезона в НБА

Филаделфия 76-ърс започна новия сезон в Националната баскетболна асоциация с драматична победа. Фили надви Бостън Селтикс със 117:116 като гост в „Ти Ди Гардън“, като срещата ще се запомни с историческия дебют на новобранеца Ви Джей Еджкомб.

- Реклама -

20-годишният гард, родом от Бахамите, заби 34 точки за успеха, което е най-доброто постижение за дебют в Лигата от 43-те пункта на Уилт Чембърлейн на 24 октомври, 1959 г. Еджкомб подпали „келтите“ с 5 тройки, като добави 7 борби, 3 асистенции и 1 кражба в паметния си първи мач в НБА.

Тайрийз Макси беше най-резултатен за победителите с 40 точки, включително 7/9 зад арката. Джоел Ембийд изпита трудности и завърши с едва четири пункта за 20-те си минути на паркета. Иначе, Доминик Барлоу вкара 13, а Кели Убре-младши и Куентин Граймс се отчетоха с по 10 точки за Сиксърс.

За домакините Джейлън Браун и Дерик Уайт комбинираха за общо 50 точки – по 25 всеки, но това не беше достатъчно в отсъствието на дълготрайно контузената им звезда Джейсън Тейтъм. Неемиас Кета и Пейтън Причард завършиха съответно с по 17 и 16 пункта, а Анфърни Саймънс добави 13 от пейката.

В следващите си мачове Селтикс гостуват на Ню Йорк Никс, а Филаделфия е домакин на Шарлът Хорнетс.

Останалите резултати:

Ню Йорк Никс – Кливланд Кавалиърс 119:111

Шарлът Хорнетс – Бруклин Нетс 136:117

Орландо Меджик – Маями Хийт 125:121

Атланта Хоукс – Торонто Раптърс 118:138

Чикаго Булс – Детройт Пистънс 115:111

Мемфис Гризлис – Ню Орлиънс Пеликанс 128:122

Милуоки Бъкс – Вашингтон Уизардс 133:120

Юта Джаз – Ел Ей Клипърс 129:108

Далас Маверикс – Сан Антонио Спърс 92:125

Финикс Сънс – Сакраменто Кингс 120:116

Портланд Трейл Блейзърс – Минесота Тимбъруулвс 114:118