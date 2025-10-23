Фиорентина с убедителна победа над Рапид

Фиорентина записа втора поредна победа в Лигата на конференциите, след като се наложи с 3:0 като гост на Рапид (Виена). Ветеранът Един Джеко бе с основен принос за успеха на „виолетовите“, след като асистира за първия гол и сам реализира втория.

Още в 10-ата минута Шер Ндур откри резултата, след като довкара удар на Джеко, отразен от вратаря. В началото на второто полувреме босненецът се разписа сам, засичайки центриране на Николо Фортини.

Крайното 3:0 оформи Алберт Гудмундсон в 89-ата минута с техничен удар в далечния ъгъл, с който подпечата категоричния успех на италианския тим.