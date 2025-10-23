НА ЖИВО
          Гърция и Турция ще проведат нов кръг преговори за изграждане на доверие на 23 октомври в Измир

          Красимир Попов
          Следващият кръг от преговорите между Гърция и Турция относно мерките за изграждане на доверие ще се състои на 23 октомври в Измир, съобщи гръцкото издание „Катимерини“.

          Според официалното съобщение гръцката делегация ще бъде ръководена от посланик Теохарис Лалакос, а турската – от заместник-министъра на външните работи Мехмет Кемал Бозай.

          В разговорите ще участват и висши представители на въоръжените сили на двете страни, като целта е да се обсъдят мерки за намаляване на напрежението в Егейско и Източно Средиземно море и да се насърчи взаимното доверие и сътрудничество.

          Предишната среща, посветена на мерките за изграждане на доверие, се проведе на 28 април в Солун, припомня изданието.

          Преговорите са част от постепенното възстановяване на диалога между Атина и Анкара, който бе прекъснат след серия от инциденти и взаимни обвинения за нарушения на въздушното и морското пространство.

