      четвъртък, 23.10.25
          Генералният щаб на Франция нареди на армията да е готова за голяма война до три-четири години

          Иван Христов
          Началникът на Генералния щаб на френските въоръжени сили, генерал Фабиен Мандон, заяви, че френската армия трябва да бъде подготвена за голям конфликт след три до четири години, пише Le Parisien.

          „Първата цел, която си поставям пред въоръжените сили, е да бъдат подготвени за конфликт след три до четири години“, заяви Мандон на изслушване на Комисията по отбрана на Националното събрание (долната камара на парламента), което беше излъчено на неговия уебсайт.

          Както обяснява Le Parisien, Мандон е говорил за ситуацията в контекста на конфронтацията с Русия.

          Генералът призна, че „конфликтът вече протича в хибридни форми, но може да стане по-мащабен в бъдеще“.

          1 коментар

          1. КАЗА КЛОШАРА ИСЕ ПРЕМЕСТИ НА ПРИПЕК ОТ ДУГАТА СРАНА НА КОША !!!
            АБЕ ХЕИ ФРЕНЦИТЕ, ЧЕ ВИЕ ВЕЧЕ НЯМАТЕ С КАКВО ДАСИ КУПИТЕ ХЛЯБ БРЕ …ОЩЕ ЛИ НЕСТЕ РАЗБРАЛИ ЧЕ ФРАНЦИЯ ВЕЧЕ ФАЛИРА СЪС 120% ДЪЛГ ПО БВП ,ТОЯ КЪДЕ ЩЕ ХОДИ ДА ВОЮВА !!!

